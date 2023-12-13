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مفوض أوروبي: مؤتمر المناخ قد يؤذن «ببداية نهاية الوقود الأحفوري»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 09:27 صباحا
مفوض أوروبي: مؤتمر المناخ قد يؤذن «ببداية نهاية الوقود الأحفوري»
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قال المفوض الأوروبي للمناخ ووبكي هويكسترا اليوم الأربعاء قبل دخوله الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي، إن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين قد يمثل «بداية النهاية للوقود الأحفوري».

وأضاف «للمرة الأولى منذ 30 عاماً، يمكننا أن نقترب الآن من بداية نهاية الوقود الأحفوري. إننا نتخذ خطوة مهمة، مهمة جدًا» لحصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية، وفق وكالة «فرانس برس».

مسودة نتائج «كوب28»
وكشفت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ اليوم الأربعاء مسودة جديدة لحلحلة الجمود في المفاوضات الجارية في دبي تدعو دول العالم إلى «التحول» نحو التخلي عن الوقود الأحفوري بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في العام 2050 بما يتماشى مع توصيات العلم.

جاء خروج المسودة بعد رفض السعودية والكويت والعراق أيّ اتفاق يمسّ بالنفط والغاز. وندّد وزير النفط الكويتي سعد البراك أمس الثلاثاء خلال مؤتمر في الدوحة بـ«هجمة شرسة» يشنّها الغرب. وقالت بعض الدول المطالبة بالاستغناء عن النفط إنها مستعدة للتضحية بهذه العبارة في مقابل التزامات كبيرة تجاهها.

وتتطرّق المسودة التي نُشرت بعد مناقشات استمرت طوال الليل، وللكرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة، إلى جميع أنواع الوقود الأحفوري المسؤولة إلى حد كبير عن تغير المناخ، في القرار الذي يتعين اعتماده بالتوافق، وفق وكالة «فرانس برس».

ويدعو النص الذي تفاوض المندوبون الإماراتيون على كل كلمة فيه، إلى «التحوّل من استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، من خلال تسريع العمل في هذا العقد الحاسم من أجل تحقيق الحياد الكربوني في العام 2050 تماشيًا مع ما يوصي به العلم».

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