الاتحاد الأوروبي يرفع القيود المفروضة على واردات الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

اعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، رفع القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب الأوكرانية بهدف حماية مزارعيها، وذلك مقابل تعهد كييف باتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها.

ووقعت بروكسل نهاية أبريل اتفاقًا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن المفوضية قولها في بيان، الجمعة، إن «القيود على الأسواق» في الدول المذكورة «لم تعد موجودة».