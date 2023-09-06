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تراجع الطلبيات الصناعية في ألمانيا لشهر يوليو وسط تفاقم تباطؤ الاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 04:38 مساء
تراجع الطلبيات الصناعية في ألمانيا لشهر يوليو وسط تفاقم تباطؤ الاقتصاد
مصنع سيارات في ألمانيا. (الإنترنت)
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تراجعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا في يوليو بشكل فاق التوقعات، بحسب ما أفادت بيانات رسمية الأربعاء، لتزيد من تباطؤ الاقتصاد الأكبر في أوروبا والذي يعاني من حالة ركود في أنشطته الصناعية.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاءات ديستاتيس، تراجعت الطلبيات الجديدة والتي تمثل مؤشرًا على النشاط الاقتصادي المستقبلي بنسبة 11.7% مقارنة بشهر يونيو. وكان مؤشر الطلبيات الصناعية قفز بصورة مفاجئة في يونيو بنسبة 7ـ6% على خلفية حجم طلبيات كبير أبرزها كان في قطاع الطيران، بحسب «فرانس برس».

وتوقع محللون شملهم استطلاع رأي من قبل شركة البيانات المالية «فاكت ست» أن يحدث التراجع ولكن بنسبة 3.5%. وأشار ديستاتيس إلى أنه باستثناء الطلبيات الكبيرة، كان متوقعًا أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.3% في يوليو.

«انتعاش مستدام للنشاط الصناعي»
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان: إن البيانات الشهرية «تتقلب بشدة بسبب الطلبيات الكبيرة». وتابعت أن «في ظل مناخ الأعمال المعتم وضعف الاقتصاد العالمي»، ليس هناك مؤشر على «انتعاش مستدام للنشاط الصناعي». وانخفضت الطلبيات الأجنبية بنسبة 12.,9% في يوليو، فيما تراجع الطلب المحلي بنسبة 9.7%.

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وتحاول ألمانيا التعافي من الركود الشتوي؛ إذ زادت سلسلة البيانات والمؤشرات الاقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة من مخاوف تراجع أكبر قوة مصدرة في أوروبا لفترة طويلة.  وتسبب ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة في تضرر الصناعات التحويلية الحيوية في البلاد في الأشهر الأخيرة، خاصة في ظل ضعف الطلب من الصين الشريك التجاري الأكبر للألمان.

وشهد الاقتصاد الألماني كسادًا في الربع الثاني من العام 2023، بعدما انكمش في الربعين السابقين. وتتوقع أبرز مؤسسات البلاد الاقتصادية أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.2% إلى 0.4% خلال العام 2023 بأكمله.

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