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أكثر من مليوني عاطل عن العمل في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 01:43 مساء
أكثر من مليوني عاطل عن العمل في ألمانيا
محطة فحم في موربورغ بهامبورغ (شمال ألمانيا)، 25 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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بقي معدل البطالة في ألمانيا مستقرا في أغسطس رغم الركود الذي ضرب أكبر اقتصاد في أوروبا منذ عديد الأرباع، وفق ما أعلنت وكالة التوظيف الألمانية، الخميس.

وسجل معدل البطالة في أغسطس 5.7%، وهي نسبة مماثلة للنسبة التي كانت في يوليو، وقد عدل صعودا بمقدار 0.1 نقطة مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بـ18 ألفا خلال شهر واحد، وفق بيانات معدلة موسميا نقلتها وكالة «فرانس برس».

ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا
وفي البيانات الأولية، ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.70 مليون، بزيادة حوالي 79 ألفا خلال شهر واحد، وفق ما ذكرت الوكالة.

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وهذه الزيادة معتادة في أشهر الصيف إذ يسجل الشباب أنفسهم عاطلين عن العمل بعد تخرجهم من المدرسة أو استكمال تدريبهم، وغالبا ما تؤجل الشركات التوظيف إلى ما بعد العطلة الصيفية.

وقالت مديرة وكالة التوظيف أندريا ناليس في بيان إن هذا العنصر الموسمي وضعف الاقتصاد «يتركان آثارا على سوق العمل»، لكن الأخير «ما زال في وضع متين».

وستكون ألمانيا، المحرك الرئيسي للاتحاد الأوروبي، الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي ستشهد ركودا في العام 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي.

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