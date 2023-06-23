بنك إنجلترا يرفع نسب الفوائد مجددا لمكافحة التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

رفع بنك إنجلترا الخميس نسب الفوائد للمرة الـ13 على التوالي، مبديا تصميما أكثر من الاحتياطي الفدرالي الأميركي أو البنك المركزي الأوروبي لمواجهة التضخم في البلاد، وهو الأعلى في مجموعة السبع، مع المجازفة بأن يلقي هذا القرار بثقله على اقتصاد البلاد.

مع زيادة أولى بلغت 0.5 نقطة مئوية منذ فبراير، رفع البنك المركزي نسب الفوائد إلى 5%، وهو الأعلى منذ أكتوبر العام 2008 والأزمة المالية الكبرى، حسب وكالة «فرانس برس».

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وهو تحرك ضروري لأن التضخم الذي بقي في مايو على مستواه في الشهر السابق أي 8.7% خلال عام، «تغذيه بشكل متزايد عوامل وطنية» كما قال حاكم بنك إنجلترا أندرو بايلي في رسالة إلى وزير المالية وهو تواصل إلزامي حين يتجاوز التضخم هدف البنك البالغ 2%.