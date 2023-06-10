العراق يوافق على دفع 2.76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء إلى إيران

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية العراقية إن العراق وافق على دفع نحو 2.76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء إلى إيران بعدما حصل على إعفاء من العقوبات من الولايات المتحدة.

وقال مصدر بوزارة الخارجية، طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث مع الإعلام، لـ«رويترز» إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حصل على الإعفاء خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على هامش مؤتمر الرياض يوم الخميس الماضي، بحسب «فرانس برس».

وبسبب عقود من الصراع والعقوبات، يعتمد العراق على الواردات من إيران في الكثير من احتياجاته من الغاز. لكن العقوبات الأميركية على النفط والغاز الإيرانيين عرقلت دفع العراق ثمن الواردات، مما جعل ديونًا ضخمة تتراكم عليه وأدى إلى رد إيران بقطع تدفقات الغاز على نحو متكرر.

المدفوعات ترسل من خلال المصرف التجاري العراقي

وقال أحمد الصحاف الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية في بيان موجز إن حسين أحرز تقدما «بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران خلال حديثه مع نظيره الأميركي في الرياض»، وذلك حينما سئل عن المستحقات. ولم يسهب في التفاصيل.

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ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق، قوله إن «جزءًا من تلك الأموال المفرج عنها خصص لتكاليف الحجاج الإيرانيين في السعودية، بينما رُصد الجزء الآخر لشراء السلع الأساسية»‭‬‬.

وقال المصدر بوزارة الخارجية العراقية إن المدفوعات سترسل من خلال المصرف التجاري العراقي وأكد أن المدفوعات ستستخدم من أجل تكاليف الحجاج الإيرانيين وأغذيتهم التي تستوردها إيران.