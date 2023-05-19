رئيس «النواب» الأميركي: مفاوضات الدين يجب أن تتوقف

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس النواب الأميركي، وزعيم الجمهوريين بالمجلس، كيفن مكارثي الجمعة، إلى أن «تتوقّف» المفاوضات مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الأميركي.

وقال مكارثي للصحفيين في «كونغرس» ردا على أسئلة بشأن وضع المحادثات «نعم، يجب أن نتوقف»، حسب وكالة «فرانس برس».

اختلافات فعلية

وجاء ذلك بعدما أكد البيت الأبيض وجود «اختلافات فعلية» مع المعارضة الجمهورية في مناقشات الميزانية التي تهدف إلى تجنّب التخلّف عن السداد.

- البيت الأبيض يتحدث عن اختلافات فعلية مع المعارضة حول الميزانية والدين

وقال مسؤول بارز في البيت الأبيض للوكالة الفرنسية، «ثمة اختلافات فعلية بين الأطراف المعنيين بشأن قضايا الميزانية وستكون المناقشات صعبة»، في وقت ذكرت فيه الصحافة الأميركية أنّ هذه المفاوضات الحاسمة معلّقة الآن.