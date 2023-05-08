أسعار النفط ترتفع مع تراجع المخاوف بشأن حدوث ركود في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الإثنين، حيث ظل التجار حذرون رغم تراجع المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 11 سنتا أو 0.2% إلى 75.41 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 12 سنتا، 0.2%، عند 71.46 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وقالت المحللة في «سي إم سي ماركتس» تينا تينج، إن «انتعاش النفط يأتي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة بيانات قوية للوظائف، مما خفف المخاوف بشأن الركود الاقتصادي الوشيك الذي أدى إلى» تراجع أسعار النفط مطلع الأسبوع.

وأدت المخاوف من أن الأزمة المصرفية الأميركية ستبطئ الاقتصاد وتقوض الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، إلى انخفاض مؤشر «برنت» بنسبة 5.3% الأسبوع الماضي، بينما انخفض خام «غرب تكساس الوسيط» 7.1%.

مع ذلك، ساعد تقرير الوظائف الأميركية الجيد لشهر أبريل، وضعف الدولار، وتوقعات خفض الإمدادات في الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها، المعروفين باسم «أوبك بلس» في يونيو، على انتعاش المؤشرات القياسية بنحو 4%.