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تغريم «إريكسون» 206 ملايين دولار بالولايات المتحدة بسبب قضية فساد بالعراق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 12:36 مساء
تغريم «إريكسون» 206 ملايين دولار بالولايات المتحدة بسبب قضية فساد بالعراق
مقر عملاق الاتصالات السويدي إريكسون في ستوكهولم, 7 نوفمبر 2012, (أ ف ب)
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أعلنت شركة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات، أنها ستدفع غرامة بقيمة 206,7 مليون دولار للقضاء الأميركي، لتسوية قضية فساد في العراق.

وقالت المجموعة في بيان صدر ليل الخميس الجمعة، إن «إريكسون ستدفع غرامة بقيمة 206,728,848 دولارا» (195 مليون يورو)، بحسب وكالة «فرانس برس».
وهذه التسوية تتم اتفاقا جرى التوصل إليه في ديسمبر 2019، ودفعت الشركة بموجبه مليار دولار للقضاء الأميركي، لوقف ملاحقات بحقها في قضايا فساد في خمس دول أخرى هي جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت.

وإريكسون متهمة بأنها لم تبلغ القضاء الأميركي الذي يتيح له اختصاصه العالمي في العديد من المجالات، ملاحقة الكثير من المجموعات الأجنبية، بنتائج تحقيق داخلي متعلق بدفع رشاوى في العراق.

مبالغ مشبوهة لعناصر تنظيم الدولة
وبرزت القضية في فبراير 2022 مع نشر تحقيق صحفي بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

وأرغم ذلك إريكسون على نشر نتائج تحقيق داخلي يعود إلى عام 2019 كشف عن وقائع فساد محتمل في أنشطة المجموعة في العراق خلال السنوات السابقة.

- تحقيق أميركي بحق «إريكسون» في فضيحة فساد بالعراق

وتحدّث التحقيق الداخلي عن مبالغ مشبوهة دفعتها إريكسون لقاء عمليات نقل بري في مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ويشتبه بأن التنظيم استفاد منها.

وفي نهاية إبريل، أعلنت المحاكم السويدية أيضا فتح تحقيق بشبهة فساد لا سيما دفع رشى محتملة لأعضاء تنظيم الدولة في العراق.

وسبق أن أقرت المجموعة بـ«سلوك غير مقبول»، وأكدت أنها عززت جهودها لمكافحة الفساد.

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