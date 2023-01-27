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«أداني» تسجل خسائر بـ45 مليار دولار إثر اتهامات بالاحتيال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 03:33 مساء
«أداني» تسجل خسائر بـ45 مليار دولار إثر اتهامات بالاحتيال
غوتام أداني في بومباي، 19 نوفمبر 2022, (أ ف ب)
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هبطت أسهم الإمبراطورية التجارية التابعة لأثرى رجل في آسيا غوتام أداني الجمعة، لتصل خسائر الأسبوع إلى 45 مليار دولار، بعد أيام على كشف شركة استثمارية أميركية بأنها ارتكبت عملية احتيال «صارخة».

وبعدما بدأ أداني (60 عاما) أسبوعه كثالث أثرى رجل في العالم، تراجع إلى المرتبة السابعة على قائمة «فوربس»، لتعقّب أصحاب المليارات بعدما خسر 24 مليار دولار في تعاملات الجمعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسجّلت شركته Adani Enterprises، هبوطا نسبته 15% في بومباي بعد منتصف اليوم، في تراجع قدره 508.45 روبية (6.23 دولارا)، ما أدى إلى وقف تداول أسهمها تلقائيا إلى جانب خمسة من فروعها السبعة الرئيسية المدرجة في البورصة.

وقال رئيس JM Financials لأبحاث الأسهم أشيش تشاتورموهتا لـ«فرانس برس»، «من الواضح أن ما جرى هو عمليات بيع ناجمة عن حالة ذعر».

وذكرت Hindenburg Research في تقرير هذا الأسبوع بأن «مجموعة أداني» Adani Group لجأت إلى تعاملات مالية غير معلنة لأطراف ذات صلة والتلاعب بالإيرادات «للمحافظة على مظهر الصحة المالية والملاءة» لدى وحداتها التجارية المدرجة في البورصة.

أداني تنظر في الخطوات العقابية
لكن المجموعة شددت الخميس على أنها كانت ضحية هجوم «خبيث» على سمعتها من قبل Hindenburg Research بينما كانت تستعد لجولة مهمة لجمع التمويل.

وقال المسؤول القانوني للمجموعة جاتين جالوندهوالا في بيان إن Hindenburg سعت إلى دفع أسهم «أداني» للهبوط، مضيفا أن أداني تنظر في الخطوات العقابية التي يمكن أن تتخذها بحق شركة الأبحاث في المحاكم الهندية والأميركية.

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