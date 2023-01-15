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الجامعة العربية تناقش خطة تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين أعضائها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 02:22 مساء
الجامعة العربية تناقش خطة تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين أعضائها
شعار جامعة الدول العربية، (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت جامعة الدول العربية، إن الأمانة العامة للجامعة ستنظم اليوم وغدا، الاجتماع الخامس للجنة تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، بمشاركة وفود من هذه الدول، والذي يناقش خطة تفعيل الاتفاقية.

وأوضحت الجامعة في بيان اليوم، أن الاجتماع يأتي إدراكا من الدول العربية لأهمية تحرير التجارة في قطاع الخدمات فيما بينها، بما يسهم في تحقيق طفرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية.

جدول أعمال الاجتماع
وحسب البيان، يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، على رأسها متابعة تطورات عملية الانضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، ومتابعة تطبيق متطلبات الشفافية في إطار الاتفاقية، وكذلك مناقشة خطة تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.

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تأتي ضمن بنود جدول الأعمال مناقشة مقترح مقدم من اتحاد المقاولين العرب، حول منح أفضلية للمقاول العربي، كما تستكمل اللجنة التفاوض حول العرض النهائي المقدم من مملكة البحرين للانضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.

وشددت الجامعة على أنها تسعى لإدماج التجارة في الخدمات ضمن المحاور الأساسية في منظومة التكامل الاقتصادي العربي.

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