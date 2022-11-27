ليبيا تترأس اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين

القاهرة - بوابة الوسط

ترأس مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته العادية في العاصمة المصرية القاهرة.

وناقش الاجتماع اعتماد موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للعام 2023.

- اجتماع تشاوري عربي بمقر البعثة الليبية في نيويورك

وفي سبتمبر الماضي، ترأست وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، الدورة العامة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي العشرين من الشهر نفسه، افتتح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اجتماعًا تشاوريًا لوزراء الخارجية العرب بمقر البعثة الليبية بنيويورك، رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش.