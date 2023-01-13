صادرات الصين تسجل أكبر تراجع منذ 2020

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت صادرات الصين في ديسمبر أكبر انكماش منذ 2020 تحت تأثير الأزمة الصحية وتباطؤ الطلب، حسب أرقام رسمية نشرت، الجمعة.

وواجهت الدولة الآسيوية العملاقة الشهر الماضي أكبر انتشار لـ«كوفيد-19» منذ بداية الوباء، ما أدى إلى فرض إجراءات إغلاق واضطراب كبير في سلاسل الإنتاج والتوريد. وشهدت البلاد أيضا زيادة هائلة في عدد الإصابات بـ«كوفيد» بعد رفع القيود الصحية فجأة في السابع من ديسمبر، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي هذه الأجواء، تراجعت صادرات الصين مجددا في ديسمبر بنسبة 9.9% على أساس سنوي لتبلغ قيمتها 30.6 مليار دولار (28.2 مليار يورو)، حسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية. وهو الشهر الثاني على التوالي من التراجع وأكبر انخفاض منذ 2020.

أكبر انخفاض في مبيعات الصين إلى الخارج

وسجلت مبيعات الصين إلى الخارج أكبر انخفاض في نوفمبر (-8.7%) منذ بداية الوباء في 2020 عندما كانت التجارة في الصين متوقفة عمليا. وساهم خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة وأوروبا وارتفاع أسعار الطاقة في إضعاف الطلب الدولي على المنتجات الصينية.

وارتفعت صادرات الصين في 2022 بنسبة 7% فقط بعد قفزة بلغت 29.9% في العام الذي سبقه. وحذر المحلل في بنك الاستثمار ماكواري، لاري هو، من أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يشكل «عاملا أساسيا» لتدهور الاقتصاد الصيني في 2023.

وانخفضت الواردات مجددا في ديسمبر (-7.5%) مقابل -10.6% في الشهر الذي سبقه. وخلال 2022 بأكمله، شهدت الواردات الصينية تباطؤا حادا إذ ارتفعت بنسبة 1.1% بعد تسارع تمثل بارتفاع نسبته 30.1% في 2021.

وتؤثر حالة عدم اليقين المرتبطة بكوفيد والتباطؤ الاقتصادي في الصين على احتياجات الصين من المنتجات الأجنبية. ومع ذلك، بلغ الفائض التجاري للصين في ديسمبر 78 مليار دولار. لكن هذا المستوى أقل بكثير من الرقم القياسي الذي سجل في يوليو وبلغ 101.2 مليار دولار.