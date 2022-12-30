  • Alwasat News
Atwasat

الأتراك في دوامة المديونية مع عدم تمكنهم من سداد مدفوعاتهم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 ديسمبر 2022, 05:02 مساء
الأتراك في دوامة المديونية مع عدم تمكنهم من سداد مدفوعاتهم
الرسائل غير المدفوعة مكدسة في مكتب المختار علي غولبيتار في ضواحي انقرة. (أ ف ب)
alwasat radio

في مكتبه في إحدى ضواحي أنقرة، لم يعد «المختار» علي غولبينار يعرف أين يضع عشرات إشعارات الدفع التي تُرسل يوميا إلى سكان مديريّته وتعود إليه حين لا يتم تسليمها، ما يدّل على دوّامة المديونية التي يعاني منها الأتراك.

شعارات فواتير غير مسدّدة وإخطارات رسمية أو استدعاءات إلى القضاء... تزايد كثيرا عدد هذه الرسائل التي يتعلق جزء كبير منها بتحصيل الديون، في غضون عامين لتصل إلى حوالى أربعين في اليوم في هذا الحيّ المتواضع الذي يضم 25 ألف نسمة، وفق تقرير لوكالة فرانس برس. وقال المختار «هذه ليست سوى الرسائل التي لم يتم تسليمها. تصوروا العدد الإجمالي. الناس لم يعد بإمكانهم تسديد ديونهم».

بحسب الصحافة التركية، فإن 24 مليون ملف لتسديد فواتير تنتظر منذ أغسطس أمام محاكم البلاد. وارتفع حجم القروض غير المسدّدة للأفراد من 17 إلى 29 مليار ليرة تركية (1,55 مليار دولار) بين مارس وسبتمبر، بحسب الوكالة التركية لتنظيم المصارف.

مشتريات بالدين في تركيا
ارتفاع المديونية هو أحد نتائج التضخم المرتفع جدا الذي يضرب تركيا، أكثر من 84% خلال عام. يتعيّن على أكثر من 40% من العاملين الاكتفاء بالحد الأدنى للأجور الذي سيرفع من 300 إلى 450 دولارا في الأول من يناير.

لكن مع ارتفاع أسعار الإيجارات (+163% خلال سنة في أنقرة، و +144% في اسطنبول)، ستبقى نفقات الإسكان تستهلك كل الراتب تقريبا من الأجور المتدنّية كما تقول هاجر فوغو المكلفة مكافحة الفقر لدى حزب الشعب الجمهوري، أبرز حزب معارضة تركي.

في هذا الإطار، عادت ممارسة قديمة لتصبح شائعة مجددا وهي المشتريات بالدّين في متاجر الحيّ. وقال غولبينار إن «طلب قرض مصرفي أمر محفوف بالمخاطر. لكن البقّال المحليّ يعرفك ولن يرفضك»، حسب فرانس برس.

بناء على الثّقة، وبدون توقيع أي وثيقة ولا سند فائدة، هذه المشتريات بالائتمان هي الملاذ الأخير لبعض العائلات المديونة. وقال يوسكل كورت البقّال في منطقة كيشيورين في الضواحي الشمالية لأنقرة إن «الزبائن يطلبون بشكل متزايد الشراء بالدّين». وأضاف «أنا مضطر لرفض بعضهم لأنني أعلم أنهم لن يدفعوا لي أبدا. إذا لم يتم دفع دين ما في غضون ستة أشهر فنحن نعلم أنه يجب نسيانه« مشيرا إلى الصفحات الممزقة في دفتره حيث يسجل الديون.

هذه المشتريات بالائتمان تركز على المنتجات الضرورية مثل الخبز والبسكويت والزيت لكنها تضاف إلى لوائح ديون طويلة أساسا. يضيف كورت «كثيرون يسددون ديونهم عبر الاقتراض من مكان آخر».

رفضت امرأة شابة دخلت لشراء السجائر بالدّين التحدّث وقد بدا عليها الانزعاج. وفي مخبز مجاور يذكر كمال آيغون بأن المتاجر بحد ذاتها مديونة أيضا. يقول «أنا مدين بعشرة آلاف ليرة تركية (535 دولار) لمورّد الدّقيق. كل شهر أطلب من أصدقائي مساعدتي».

«معضلة» تركية
حتى العام 2021، كانت الحكومة التركية تشجّع دوامة الدّيون هذه كما يقول الخبير الاقتصادي ارينج يلدان. يوضح بأنه «تم تسهيل الحصول على قروض مصرفية لتشجيع نموّ افتراضي». والنتيجة: حصل أفراد ليس لديهم عمل ثابت أو دخل كاف على قروض لا يتمكنون الآن من سدادها كما قالت فوغو. وأضافت «إنهم يواجهون معضلة: دفع الإيجار أو أخذ أولادهم إلى الطبيب أو سداد قرضهم».

في بلديات تديرها المعارضة التركية مثل اسطنبول وأنقرة، يتيح موقع الكتروني دفع فواتير المياه والغاز، لكن ليست هناك أي هيئة مكلفة تحديدا المديونية المفرطة. وقال يلدان «هناك إجراءات محددة بلغت حدّ أعمال خيريّة بدون أن تعتبر مؤسساتية». وقالت فوغو إن هناك مساعدات حكومية للأكثر فقرا لكنها غير كافية، حسب فرانس برس.

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يونيو 2023، تكثّف الحكومة المبادرات. فقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مطلع نوفمبر عن شطب ديون تقل عن ألفي ليرة تركية (105 دولار) بشرط أن يعطي الدائن موافقته. لكن غولبينار يبقى مشككا ويقول «لا أعرف أي شخص استطاع الاستفادة منها»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - «دولة الفساد» في ليبيا

كاركاتير خيري - «دولة الفساد» في ليبيا
ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف

ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف
بريطانيا تزود أوكرانيا بأجهزة لإبطال مفعول القنابل​

بريطانيا تزود أوكرانيا بأجهزة لإبطال مفعول القنابل​
بايدن يوقع تشريع تمويل حكومي بـ1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2023

بايدن يوقع تشريع تمويل حكومي بـ1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2023
حصاد 2022: «القرقني والزناد وسالمة» يضيئون المشهد الرياضي

حصاد 2022: «القرقني والزناد وسالمة» يضيئون المشهد الرياضي
جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي أو التسليم بسياسة الأمر الواقع

جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي أو التسليم بسياسة الأمر الواقع
جورجيت غانيون: عائلات بأكملها تعيش في مدرستين مدمرتين جزئيًا بتاورغاء

جورجيت غانيون: عائلات بأكملها تعيش في مدرستين مدمرتين جزئيًا بتاورغاء
وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع مرض السرطان

وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع مرض السرطان
في العدد 371: حصاد 2022.. وخيارات ليبيا في 2023

في العدد 371: حصاد 2022.. وخيارات ليبيا في 2023
بوتين يعين أيدار أغانين سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا

بوتين يعين أيدار أغانين سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا
أيرلينغ هالاند أسرع لاعب يصل لـ20 هدفا في الدوري الإنجليزي

أيرلينغ هالاند أسرع لاعب يصل لـ20 هدفا في الدوري الإنجليزي
الرقابة الإدارية لمؤسسة النفط: لا معاملات مالية أو تحويلات إلا بعد اعتماد ميزانية 2023

الرقابة الإدارية لمؤسسة النفط: لا معاملات مالية أو تحويلات إلا بعد اعتماد ...
منظمة بالأوروغواي تنقذ الخيول من أطباق موائد الفرنسيين

منظمة بالأوروغواي تنقذ الخيول من أطباق موائد الفرنسيين
البعثة الأممية تكذب تقارير تزعم تخطيط باتيلي لإعلان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة

البعثة الأممية تكذب تقارير تزعم تخطيط باتيلي لإعلان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة...
المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»

المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»
انتخاب ساسي أبوعون رئيسا لمجلس إدارة الأهلي طرابلس

انتخاب ساسي أبوعون رئيسا لمجلس إدارة الأهلي طرابلس
الصور لمؤسسة النفط و«المركزي»: وقف معاملات «ليركو» بشأن التخارج مع الشريك الأجنبي

الصور لمؤسسة النفط و«المركزي»: وقف معاملات «ليركو» بشأن التخارج مع الشريك ...
شاهد في «هذا المساء»: لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري.. والمنفي يعرض الوساطة من القاهرة

شاهد في «هذا المساء»: لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري.. والمنفي يعرض الوساطة من ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بفضل استقرار الدولار.. انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوى في 6 أشهر
بفضل استقرار الدولار.. انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوى في 6 أشهر
«إكسون موبيل» تسعى لوقف ضريبة أوروبية على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة
«إكسون موبيل» تسعى لوقف ضريبة أوروبية على الأرباح الاستثنائية ...
إضراب في وسائل النقل التونسية 25 يناير
إضراب في وسائل النقل التونسية 25 يناير
أسعار النفط ترتفع في ختام 2022
أسعار النفط ترتفع في ختام 2022
بايدن يوقع تشريع تمويل حكومي بـ1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2023
بايدن يوقع تشريع تمويل حكومي بـ1.66 تريليون دولار للسنة المالية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات ......
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 ......
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%...
سعر صرف الدولار يرتفع في العراق.. والسلطات تحذر
سعر صرف الدولار يرتفع في العراق.. والسلطات تحذر...
الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 يورو للميغاواط ساعة
الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 ......
المزيد
الأتراك في دوامة المديونية مع عدم تمكنهم من سداد مدفوعاتهم
الأتراك في دوامة المديونية مع عدم تمكنهم من سداد مدفوعاتهم...
2022 .. عام رهيب في بورصة «وول ستريت»
2022 .. عام رهيب في بورصة «وول ستريت»...
بوتين: روسيا الآن أحد أكبر موردي النفط والغاز للصين
بوتين: روسيا الآن أحد أكبر موردي النفط والغاز للصين...
بايدن يوقع تشريع تمويل حكومي بـ1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2023
بايدن يوقع تشريع تمويل حكومي بـ1.66 تريليون دولار للسنة ......
أسعار النفط ترتفع في ختام 2022
أسعار النفط ترتفع في ختام 2022...
المزيد