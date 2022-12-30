الأتراك في دوامة المديونية مع عدم تمكنهم من سداد مدفوعاتهم

القاهرة - بوابة الوسط

في مكتبه في إحدى ضواحي أنقرة، لم يعد «المختار» علي غولبينار يعرف أين يضع عشرات إشعارات الدفع التي تُرسل يوميا إلى سكان مديريّته وتعود إليه حين لا يتم تسليمها، ما يدّل على دوّامة المديونية التي يعاني منها الأتراك.

شعارات فواتير غير مسدّدة وإخطارات رسمية أو استدعاءات إلى القضاء... تزايد كثيرا عدد هذه الرسائل التي يتعلق جزء كبير منها بتحصيل الديون، في غضون عامين لتصل إلى حوالى أربعين في اليوم في هذا الحيّ المتواضع الذي يضم 25 ألف نسمة، وفق تقرير لوكالة فرانس برس. وقال المختار «هذه ليست سوى الرسائل التي لم يتم تسليمها. تصوروا العدد الإجمالي. الناس لم يعد بإمكانهم تسديد ديونهم».

بحسب الصحافة التركية، فإن 24 مليون ملف لتسديد فواتير تنتظر منذ أغسطس أمام محاكم البلاد. وارتفع حجم القروض غير المسدّدة للأفراد من 17 إلى 29 مليار ليرة تركية (1,55 مليار دولار) بين مارس وسبتمبر، بحسب الوكالة التركية لتنظيم المصارف.

مشتريات بالدين في تركيا

ارتفاع المديونية هو أحد نتائج التضخم المرتفع جدا الذي يضرب تركيا، أكثر من 84% خلال عام. يتعيّن على أكثر من 40% من العاملين الاكتفاء بالحد الأدنى للأجور الذي سيرفع من 300 إلى 450 دولارا في الأول من يناير.

لكن مع ارتفاع أسعار الإيجارات (+163% خلال سنة في أنقرة، و +144% في اسطنبول)، ستبقى نفقات الإسكان تستهلك كل الراتب تقريبا من الأجور المتدنّية كما تقول هاجر فوغو المكلفة مكافحة الفقر لدى حزب الشعب الجمهوري، أبرز حزب معارضة تركي.

في هذا الإطار، عادت ممارسة قديمة لتصبح شائعة مجددا وهي المشتريات بالدّين في متاجر الحيّ. وقال غولبينار إن «طلب قرض مصرفي أمر محفوف بالمخاطر. لكن البقّال المحليّ يعرفك ولن يرفضك»، حسب فرانس برس.

بناء على الثّقة، وبدون توقيع أي وثيقة ولا سند فائدة، هذه المشتريات بالائتمان هي الملاذ الأخير لبعض العائلات المديونة. وقال يوسكل كورت البقّال في منطقة كيشيورين في الضواحي الشمالية لأنقرة إن «الزبائن يطلبون بشكل متزايد الشراء بالدّين». وأضاف «أنا مضطر لرفض بعضهم لأنني أعلم أنهم لن يدفعوا لي أبدا. إذا لم يتم دفع دين ما في غضون ستة أشهر فنحن نعلم أنه يجب نسيانه« مشيرا إلى الصفحات الممزقة في دفتره حيث يسجل الديون.

هذه المشتريات بالائتمان تركز على المنتجات الضرورية مثل الخبز والبسكويت والزيت لكنها تضاف إلى لوائح ديون طويلة أساسا. يضيف كورت «كثيرون يسددون ديونهم عبر الاقتراض من مكان آخر».

رفضت امرأة شابة دخلت لشراء السجائر بالدّين التحدّث وقد بدا عليها الانزعاج. وفي مخبز مجاور يذكر كمال آيغون بأن المتاجر بحد ذاتها مديونة أيضا. يقول «أنا مدين بعشرة آلاف ليرة تركية (535 دولار) لمورّد الدّقيق. كل شهر أطلب من أصدقائي مساعدتي».