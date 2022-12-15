أسعار النفط تتراجع بعد رفع الفائدة في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، بعد رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 0.5%.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا، أو 0.8%، إلى 82.06 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا، أو 1.0%، إلى 76.54 دولارًا للبرميل، حسب وكالة «فرانس برس».

ويتسبب رفع الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة قيمة الدولار أمام سلة العملات الدولية الرئيسية، وبالتالي انخفاض الطلب على النفط، لأنه يجعله أكثر كُلفة لمن يحملون عملات أخرى.

وأعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، أمس الأربعاء، استمرار رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل، حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل.

تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين

واستمر تباطؤ إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين، بما يخالف التوقعات، حيث سجلت أسوأ قراءات لها في ستة أشهر وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وما أثر أيضًا على أسعار النفط، قالت شركة «تي سي إينيرجي» الكندية إنها تستأنف عملياتها في جزء من خط أنابيب «كيستون» الواصل إلى الولايات المتحدة، بعد أسبوع من تسرب أكثر من 14 ألف برميل من النفط في ريف كانساس، مما أدى إلى إغلاق الأنبوب بالكامل.

وتوقفت انخفاضات الأسعار بتوقعات من وكالة الطاقة الدولية، والتي ترى أن الطلب الصيني على النفط سيتعافى العام المقبل بمقدار 400 ألف برميل يوميًا.