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«رويترز»: «أوبك+» تبقي على معدلات إنتاجها الحالية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 02:51 مساء
«رويترز»: «أوبك+» تبقي على معدلات إنتاجها الحالية
شعار منظمة أوبك. (الإنترنت)
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قال مصدران في «أوبك+» اليوم الأحد، لوكالة «رويترز»، إن المجموعة اتفقت على تمديد العمل بسياستها الحالية في إنتاج النفط.

وذكرت رويترز نقلاً عن أربعة مصادر في «أوبك+»، أنه من المتوقع أن تتمسك المجموعة بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط عندما تجتمع اليوم الأحد، بعدما اتفقت مجموعة السبع على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

وتضم «أوبك+» منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينها روسيا، فيما أثارت المجموعة غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أكتوبر، عندما اتفقت على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميًا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر حتى نهاية العام 2023.

تراجع أسعار النفط
واتهمت واشنطن المجموعة والسعودية، التي تعد من أبرز أعضائها، بالانحياز إلى روسيا رغم حرب موسكو على أوكرانيا، وعزت أوبك+ قرارها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية.

وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر، بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة.

- «أوبك+» يعقد اجتماعا افتراضيا عشية بدء سريان عقوبات جديدة ضد روسيا

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، يوم الجمعة، على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا يبلغ 60 دولارًا، في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وقالت موسكو إنها لن تبيع نفطها بموجب هذا السقف وإنها تدرس الموقف للرد، فيما أكد العديد من المحللين ووزراء في «أوبك» أن سقف الأسعار مربك، وربما غير فعال لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول مثل الصين والهند، اللتين رفضتا إدانة الحرب في أوكرانيا.

وقالت مصادر إن أوبك اجتمعت افتراضيًا يوم السبت بدون روسيا والحلفاء، ولم تبحث مسألة سقف الأسعار، وقال مصدر يوم الأحد «سنبقي على الإنتاج كما هو».

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