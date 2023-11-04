أخطاء شائعة في ديكور الصالون المودرن يجب تجنبها

القاهرة - بوابة الوسط

اعتاد المتخصصون الحديث عن الأنماط والأفكار المختلفة في عالم الديكور، إلا أن الحديث عن الأخطاء الشائعة قليل التناول، فماذا لو شعرت بأن هناك شيئا خاطئا في الصالون الخاص بك، لكنك لا تعرف ما هو؟. من المحتمل أن تكون مجرد تفاصيل، لكنها كافية لإزعاجك.

ولأن الصالون هو النقطة المركزية في المنزل، لذا فهناك اهتمام خاص به، وسنحدد بعض النقاط، للتعرف على أكثر الأخطاء شيوعا والتي نرتكبها في تزيين الصالون، حسب موقع «منزلي».

- استعمال أثاث غير مناسب

من الممكن ألا تتوافق بعض قطع الأثاث المفضلة لديك في الصالون مع غيرها بسبب اختلاف في الحجم أو في النمط، لذلك، وقبل كل شيء، يجب تحديد حجم كل قطعة حسب المساحة المتاحة، ومن المهم أيضا التأكد من أن كل قطعة أثاث تكمل الأجزاء الأخرى بشكل مناسب.

فعلى سبيل المثال، لن تنجح طاولة كبيرة أمام أريكة صغيرة. سيشوه هذا الديكور الصالون، ويؤثرعلى باقي القطع.

- الإفراط في وضع الأثاث

دائما ما نحاول جعل الصالون غرفة ممتعة ومريحة، وعندما نزينها لا بد من مراعاة عدد قطع الأثاث الموجودة. لأنه كلما زاد عدد قطع الأثاث في الصالون زاد تشويش الغرفة، وستصبح صعبة الفهم، بالإضافة إلى أن مساحة الصالون الخاصة بك ستبدو أصغر كثيرا، وستشعرك بالضيق.

فإذا كنت ترغب في خلق جو أكثر حداثة، فيجب عليك أولاً التنظيف، والتخلص من الفوضى، وتجنب الازدحام فيه.

- ديكور صالون ملون للغاية

غالبا ما يجرى استعمال الألوان في الديكور الداخلي، لأن الألوان تضفي لمسة من الإبداع والسعادة إلى الفضاء، خاصة لديكور الصالون المودرن. مع ذلك، يجب أن نظل منتبهين لتجنب الإفراط والمبالغة في استعمالها، وعدم المخاطرة بفقدان أناقة منزلنا.

في الديكور الداخلي كل شيء مبني على الانسجام والتناسق. لذلك، اختر لونا رئيسيا، واستخدم معه الدرجات والألوان القريبة منه. بهذا ستحصل على تعدد في الألوان مع المحافظة على التناسق فيما بينها، للحصول على ديكور داخلي متناسق وجميل.

- احترس من الألوان الداكنة جدا

بقدر ما يمكن أن يكون الجدار المطلي باللون الأزرق في الليل جميلا وأنيقا، فإن تراكم درجات الألوان الداكنة يمكن أن يكون محبطا، ويجلب الحزن. كما أنه يؤثر على حجم المساحة سلبيا بشكل كبير. لذلك لا تفرط في استعمال الألوان الداكنة لتزيين ديكور الصالون المودرن، وادخل عليها بعض الألوان الفاتحة، خاصة على الجدران.

- توسيع مساحة اللون الأبيض

من المعروف أن اللون الأبيض يجلب الضوء، ويعطى شعورا بكبر المساحة، إلا أننا نتجنب استعماله كلون وحيد في الصالون، لأنه سيجعل منه باردا ويضيع سحره.

لكن التوازن في اختيار الألوان يحقق الهدف المطلوب، فلا تعتمد ألوانا كثيرة جدا ولا قليلة جدا، ولا أثاث كثير جدا أو قليل جدا، وكذلك الإضاءة يجب ألا تكون ساطعة جدا أو خافتة جدا.. وهكذا.

- إضاءة ضعيفة وغير كافية

بالإضافة إلى كونها مصدرا للحزن، فإن الصالون ذا الإضاءة الخافتة يكون مظلما وكئيبا. تساعد الأكاليل والمصابيح وأضواء السقف في خلق بيئة لطيفة في الصالون، وتجعله مريحا للغاية، ويمكنك مضاعفة المرايا التي ستعكس الضوء إذا ضبطتها بشكل مناسب. كما يمكنك مضاعفة مصادر الضوء، وهذا سيُحسن من درجة الضوء، حيث إن التركيز على الإضاءة وتكوينها بشكل صحيح يؤسسان صالونا مميزا وعمليا للغاية.

- الإفراط في تزيين الحائط

دائما ما نميل لوضع الإطارات والملصقات والجوائز واللوحات القماشية، ومزجها وترتيبها على الجدران، لتحويلها إلى عمل فني. وبالفعل، فإن الجدران مساحة رائعة للتزيين، ولكن هذا يتطلب بعض الخبرة، فلا يصح أن تجعل الصالون مزدحما، لأنك أفرطت في تزيين الحائط.

لذلك لا تضع أي إطار قبل تجربته، والأهم من ذلك التراجع خطوة إلى الوراء، لتقييم ما إذا كان التأثير النهائي جذابا للعين وليس مزعجا.

التوازن سر أناقة الصالون المودرن (أرشيفية: الإنترنت)

التوازن سر أناقة الصالون المودرن (أرشيفية: الإنترنت)

التوازن سر أناقة الصالون المودرن (أرشيفية: الإنترنت)

التوازن سر أناقة الصالون المودرن (أرشيفية: الإنترنت)

التوازن سر أناقة الصالون المودرن (أرشيفية: الإنترنت)

التوازن سر أناقة الصالون المودرن (أرشيفية: الإنترنت)

التوازن سر أناقة الصالون المودرن (أرشيفية: الإنترنت)