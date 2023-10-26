ألوان الدهانات الجديدة لغرف النوم 2024

القاهرة - بوابة الوسط

دهانات غرف النوم من أهم ألوان الديكور في المنزل، ويُفضل أن تكون ألوانها هادئة ومتناسقة مع ألوان ديكورات الجبس لغرفة النوم، لذلك نقدم لك أبرز ألوان الدهانات الجديدة لغرف النوم للعام 2024، حسب موقع «قصر الديكور».

«البيج» موضة دهان غرف النوم للعام 2024

- دهانات غرف نوم بيج.

- غرف نوم باللون البيج والذهبي.

- غرف نوم بيج وأبيض.

- غرف نوم بيج كلاسيك.

- غرف نوم بيج وبني.

- غرف نوم بيج فاتح.

- غرف نوم بيج مودرن.

- غرف نوم بيج غامق.

ولأن اختيار دهانات الجدران من أساسيات ديكورات الشقق سواء كانت دهانات الحوائط مودرن أو كلاسيك، فلا بد من اختيار دهانات بجودة عالية ومميزة.

موضة ألوان ديكورات الشقق للعام 2024

- اللون الأبيض

- اللون الكشمير

- اللون البيبي بلو

- اللون الرمادي

- اللون البنفسجي

- اللون الفانيلا لاتيه

- اللون الكافية

- اللون البني

كيف تختار ألوان الدهانات المناسبة لشقتك؟

لا بد من توافر عدة معايير عند اختيار ألوان الدهانات أو الجدران أهمها

- التنسيق بين الوان الأثاث والمفروشات.

- اختيار ألوان الحوائط حسب مساحة الشقة.

- يمكنك عمل حائط واحد فقط بلون غامق.

- تحديد اللون المفضل لك في الدهانات.

- تحديد تصميم شقتك مودرن أم كلاسيك.

- يمكنك اختيار لون مماثل للون الأثاث.

- يمكنك دمج لونين من الدهانات في ألوان الحوائط.

موضة ألوان دهانات غرف النوم للعام 2024 (أرشيفية:الإنترنت)

موضة ألوان دهانات غرف النوم للعام 2024 (أرشيفية:الإنترنت)

موضة ألوان دهانات غرف النوم للعام 2024 (أرشيفية:الإنترنت)

موضة ألوان دهانات غرف النوم للعام 2024 (أرشيفية:الإنترنت)

موضة ألوان دهانات غرف النوم للعام 2024 (أرشيفية:الإنترنت)

موضة ألوان دهانات غرف النوم للعام 2024 (أرشيفية:الإنترنت)