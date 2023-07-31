«لامبورغيني» تعلن موعد طرح سيارتها الكهربائية الأولى

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أكد مصنع السيارات الفارهة الإيطالي «لامبورغيني»، طرح سيارته الكهربائية الأولى على الإطلاق في العام 2028، على أن تأتي بأربعة مقاعد، وتحمل اسم «2+2 غراند».

وكان المدير التنفيذي لـ«لامبورغيني» أعلن بالعام 2022 أن الشركة تتجه إلى تصنيع فئة كهربائية بالكامل مع «غراند تورر»، حسب موقع «كار سكوب».

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وتشتهر «لامبورغيني» بالسيارات الرياضية فائقة السرعة، لكن تعد «غراند تورر» من أوائل السيارات التي طرحتها الشركة بمحرك أمامي، وشملت فئات عدة بينها «400 جي تي» و«إسبادا» و«إسليرو» وغيرها.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قال رئيس التكنولوجيا للعلامة التجارية روفين موهر، إنه بالنسبة «للسيارة الرياضية الفائقة، نعتقد أنه في الوقت الحالي ليس الوقت المناسب»، لافتاً إلى أن أداء المركبات الكهربائية يعتمد بشكل كبير على حالة شحن البطارية ودرجة حرارتها لصنع سيارة فائقة الأداء، رغم أرقام التسارع المثيرة للإعجاب.

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