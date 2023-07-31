  • Alwasat News
Atwasat

«لامبورغيني» تعلن موعد طرح سيارتها الكهربائية الأولى

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 31 يوليو 2023, 10:20 صباحا
«لامبورغيني» تعلن موعد طرح سيارتها الكهربائية الأولى
2028 موعد اطلاق لامبورغيي الكهربائية (الإنترنت)
alwasat radio

أكد مصنع السيارات الفارهة الإيطالي «لامبورغيني»، طرح سيارته الكهربائية الأولى على الإطلاق في العام 2028، على أن تأتي بأربعة مقاعد، وتحمل اسم «2+2 غراند».

وكان المدير التنفيذي لـ«لامبورغيني» أعلن بالعام 2022 أن الشركة تتجه إلى تصنيع فئة كهربائية بالكامل مع «غراند تورر»، حسب موقع «كار سكوب».

انخفاض المبيعات يجبر فورد على تأجيل إنتاجها
وتشتهر «لامبورغيني» بالسيارات الرياضية فائقة السرعة، لكن تعد «غراند تورر» من أوائل السيارات التي طرحتها الشركة بمحرك أمامي، وشملت فئات عدة بينها «400 جي تي» و«إسبادا» و«إسليرو» وغيرها.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قال رئيس التكنولوجيا للعلامة التجارية روفين موهر، إنه بالنسبة «للسيارة الرياضية الفائقة، نعتقد أنه في الوقت الحالي ليس الوقت المناسب»، لافتاً إلى أن أداء المركبات الكهربائية يعتمد بشكل كبير على حالة شحن البطارية ودرجة حرارتها لصنع سيارة فائقة الأداء، رغم أرقام التسارع المثيرة للإعجاب.
نيسان تسحب مئات الآلاف من السيارات داخل وخارج اليابان بسبب عيوب في الصنعوأضاف أنه «في غضون خمس إلى ست سنوات، ستكون التكنولوجيا ناضجة بما يكفي حتى تكون لامبورغيني مستعدة لأخذ زمام المبادرة صوب سيارة كهربائية بالكامل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بغداد بونجاح مهاجم السد يعتذر لمشجعي الهلال السعودي

بغداد بونجاح مهاجم السد يعتذر لمشجعي الهلال السعودي
السد القطري يباغت الهلال السعودي ويتغلب عليه 3-2 بالبطولة العربية

السد القطري يباغت الهلال السعودي ويتغلب عليه 3-2 بالبطولة العربية
دول غرب أفريقيا تفرض حصارا اقتصاديا على النيجر وتنذر الانقلابيين

دول غرب أفريقيا تفرض حصارا اقتصاديا على النيجر وتنذر الانقلابيين
تعادل الشرطة العراقي مع الترجي التونسي سلبيًا بالبطولة العربية

تعادل الشرطة العراقي مع الترجي التونسي سلبيًا بالبطولة العربية
بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة

بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة
ماكس فيرستابن يفوز بالسباق الثامن على التوالي في فورمولا 1

ماكس فيرستابن يفوز بالسباق الثامن على التوالي في فورمولا 1
نيوكاسل يعلن انتقال آلان سانت ماكسيمين إلى الأهلي السعودي

نيوكاسل يعلن انتقال آلان سانت ماكسيمين إلى الأهلي السعودي
طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)

طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)
زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية

زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية
ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار الهلال

ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار ...
شاهد.. سيطرة ليبية على بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه قبل الختام بساعات (صور)

شاهد.. سيطرة ليبية على بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه قبل الختام بساعات (صور)
بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين

بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين
«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟

«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟
شاهد.. برشلونة يُسقط ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الـ«كلاسيكو» الودي بأميركا (صور)

شاهد.. برشلونة يُسقط ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الـ«كلاسيكو» الودي بأميركا ...
كاريكاتير خيري - آثار!

كاريكاتير خيري - آثار!
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي

جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي
حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا

حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ألباين» يتوسع في السوق الأميركية ويطرح سيارات رياضية كهربائية بالكامل
«ألباين» يتوسع في السوق الأميركية ويطرح سيارات رياضية كهربائية ...
كل ما تحتاج معرفته حول موازنة عجلات السيارة
كل ما تحتاج معرفته حول موازنة عجلات السيارة
اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر تصدير على السيارات الكهربائية
اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر تصدير على السيارات ...
سوق السيارات الجديدة يتراجع في مؤشرات المستهلكين
سوق السيارات الجديدة يتراجع في مؤشرات المستهلكين
كل ما تريد معرفته عن «لوتس تايب 133» الرياضية الجديدة
كل ما تريد معرفته عن «لوتس تايب 133» الرياضية الجديدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
10 أسباب وراء ارتفاع حرارة المحرك
10 أسباب وراء ارتفاع حرارة المحرك...
نيسان تسحب مئات الآلاف من السيارات داخل وخارج اليابان بسبب عيوب في الصنع
نيسان تسحب مئات الآلاف من السيارات داخل وخارج اليابان بسبب ......
بعد أربع سنوات من عرضها المثير.. تسلا تنتج أول نسخة من مركبة «سايبر تراك»
بعد أربع سنوات من عرضها المثير.. تسلا تنتج أول نسخة من مركبة......
أسباب ظهور علامة المقود في سيارتك
أسباب ظهور علامة المقود في سيارتك...
«هيونداي سانتا في» تحصل على مظهر جديد أكثر جرأة
«هيونداي سانتا في» تحصل على مظهر جديد أكثر جرأة...
المزيد
«لامبورغيني» تعلن موعد طرح سيارتها الكهربائية الأولى
«لامبورغيني» تعلن موعد طرح سيارتها الكهربائية الأولى...
10 نصائح لتنظيف سيارتك من الداخل
10 نصائح لتنظيف سيارتك من الداخل...
انخفاض المبيعات يجبر فورد على تأجيل إنتاجها
انخفاض المبيعات يجبر فورد على تأجيل إنتاجها...
كل ما تريد معرفته عن «لوتس تايب 133» الرياضية الجديدة
كل ما تريد معرفته عن «لوتس تايب 133» الرياضية الجديدة...
سوق السيارات الجديدة يتراجع في مؤشرات المستهلكين
سوق السيارات الجديدة يتراجع في مؤشرات المستهلكين...
المزيد