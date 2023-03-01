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لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 03:50 مساء
لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط
نظام جديد من فورد يمكنها قيادة نفسها عند تأخر تسديد الأقساط (الإنترنت)
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على الرغم من انخفاض معدلات التأخر في سداد أقساط السيارات منذ ذروة الوباء، تقدمت شركة «فورد» بطلب للحصول على براءة اختراع لجعل عملية الاسترداد أكثر سلاسة.

جرى تقديم وثيقة براءة الاختراع إلى مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة في أغسطس 2021، ولكن جرى نشرها رسميًا في 23 فبراير وهي بعنوان «أنظمة وطرق استعادة ملكية مركبة».

الوثيقة تقدم عدة طرق لجعل حياة شخص فاتته عدة أقساط للسيارة أكثر صعوبة.

الوثيقة تقول صراحة أن النظام، الذي يمكن تثبيته على أي مركبة مستقبلية في تشكيلة صانع السيارات مع اتصال بيانات سيكون قادرًا على تعطيل وظيفة مكون واحد أو أكثر من مكونات السيارة.

بالنسبة للمركبات ذات القدرة على القيادة الذاتية أو شبه المستقلة، يمكن للنظام نقل السيارة من مقر المالك إلى موقع محدد، على سبيل المثال مقر وكالة الاسترداد، أو إذا اعتبرت مؤسسة الإقراض أن الجدوى المالية لتنفيذ إجراء إعادة الملكية غير مبرر، يمكن للمركبة أن تقود نفسها إلى ساحة الخردة.

لم يحاول أي صانعي سيارات آخرين أخيرًا تسجيل براءة اختراع لنظام مماثل، وبالفعل لا تشير براءة اختراع فورد إلى أي وثيقة قانونية أخرى من أجل توضيح فكرتها.

أول شيء يجب معرفته هو أنه إذا كانت سيارتك متصلة بالإنترنت بأي شكل من الأشكال، فيمكن أن يعمل هذا النظام نظريًا عليها.

يصف التطبيق أيضًا جهاز الاسترداد الذي يمكن تثبيته على السيارات المستقبلية لجعل هذا النظام يعمل بسلاسة، ولكنه يذكر أيضًا أنه لا يلزم بالضرورة تثبيت أي أجهزة إضافية على السيارة حتى يعمل هذا النظام.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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