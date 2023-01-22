في 4 خطوات.. احمي سيارتك من رطوبة الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

مع برودة الجو، تتعرض السيارة للرطوبة التي ينتج عنها العديد من المخاطر، التي بدورها تتسبب في تلف السيارة أحيانا.

وكشف خبراء صناعة السيارات خطورة عدم التخلص من الرطوبة داخل السيارة، موضحين أن ذلك يتسبب في تكثف الماء على النوافذ الزجاجية وانتشار رائحة العفن بالسيارة.

وهنا نستعرض بعض الخطوات التي من شأنها حماية سيارتك من الرطوبة، وفق موقع «عالم السيارات».