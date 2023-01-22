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في 4 خطوات.. احمي سيارتك من رطوبة الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 12:00 مساء
في 4 خطوات.. احمي سيارتك من رطوبة الشتاء
تخلص من الرطوبة المزعجة داخل سيارتك في 4 خطوات (الإنترنت)
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مع برودة الجو، تتعرض السيارة للرطوبة التي ينتج عنها العديد من المخاطر، التي بدورها تتسبب في تلف السيارة أحيانا.
وكشف خبراء صناعة السيارات خطورة عدم التخلص من الرطوبة داخل السيارة، موضحين أن ذلك يتسبب في تكثف الماء على النوافذ الزجاجية وانتشار رائحة العفن بالسيارة.

وهنا نستعرض بعض الخطوات التي من شأنها حماية سيارتك من الرطوبة، وفق موقع «عالم السيارات».

خطوات التخلص من الرطوبة
- ضرورة إزالة الأوساخ الرطبة وماء الأمطار من الأحذية قبل ركوب السيارة، لخفض الرطوبة داخل المقصورة الداخلية للسيارة.
- الاعتماد على الحصير المصنوع من المطاط، خلال فصلي الخريف والشتاء، وينصح بتجفيفها من وقت لآخر، حتى لا يتبخر الماء عليها ويتكثف على النوافذ الزجاجية بفعل حرارة التدفئة.
- تشغيل التدفئة ومكيف الهواء في آن واحد لإخراج الرطوبة البسيطة من السيارة.
- إذا كانت سيارتك مجهزة بمكيف هواء أوتوماتيكي، فكل ما عليك فعله هو ضبط المكيف على وضع إزالة الصقيع «Defrost».

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