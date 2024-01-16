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تفاصيل إطلالة بسمة بوسيل بـ«بيجاما حمراء»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 04:03 مساء
تفاصيل إطلالة بسمة بوسيل بـ«بيجاما حمراء»
بسمة بوسيل بتوقيع «ديور» في آخر ظهور لها (أرشيفية: الإنترنت)
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نشرت النجمة المغربية بسمة بوسيل صورا لها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» من ظهورها كضيفة على برنامج «دقيقة نفهم»، واختارت إطلالة كاجوال بسيطة للظهور بها من تصميم «ديور» وفقا لموقع «في الفن».

ظهرت بسمة بوسيل ببدلة حرير، بتصميم «البيجاما» بلون عاجي برسومات حمراء من دار أزياء «ديور»، ويصل سعرها إلى 1595 دولارا، شاهدها من موقع بيعها

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها معلقين على كيفية اختيارها لإطلالة تشبه البيجاما مع التعليق على جمال بشرتها واهتمامها الدائم برشاقتها شاهدي معنا الإطالة.

 

بسمة بوسيل بتوقيع «ديور» في آخر ظهور لها (أرشيفية: الإنترنت)
بسمة بوسيل بتوقيع «ديور» في آخر ظهور لها (أرشيفية: الإنترنت)
تفاصيل إطلالة بسمة بوسيل بـ«بيجاما حمراء»
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