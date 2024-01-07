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أدخلي البصل في روتين العناية بشعرك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 09:53 صباحا
أدخلي البصل في روتين العناية بشعرك
نقدم لك خلطات منزلية طبيعية تعمل على إطالة الشعر وترطيبه وإعادة حيويته من البصل (أرشيفية: الإنترنت)
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تعاني كثير من السيدات من مشكلة تساقط الشعر وثبات الطول، لذلك نقدم لك خلطات منزلية طبيعية تعمل على إطالة الشعر وترطيبه وإعادة حيويته من البصل.

تعرفي على هذه الطرق معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «جمالك».

خلطة البصل والزيوت لتطويل الشعر في أسبوع
- امزجي ثلاث ملاعق من عصير البصل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طبقي الخليط على شعرك قبل النوم ثم قومي بغسله في الصباح. كرري هذه الخلطة 3 مرات في الأسبوع لتطويل شعرك بسرعة قياسية.

خلطة البصل والعسل
- قومي بغلي بصلتين صغيرتين في لتر من الماء ثم اتركي الماء حتى يفتر. أضيفي ملعقتين من العسل إلى الخليط وامزجيها جيدًا ثم طبقي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة 4 ساعات ثم اغسليه بالماء الفاتر. كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع ولاحظي النتيجة الفعالة التي ستحصلين عليها.

عصير البصل
- ضعي بصلة متوسطة الحجم في الخلاط ثم صفي عصير البصل بواسطة قطعة قماش نظيفة ثم دلكي فروة رأسك به واتركيه لمدة 3 ساعات. كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

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