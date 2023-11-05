غرائب الأميركيين.. رسم وشوم برماد الأموات تخليدًا لذكراهم

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة غريبة يتقرب بها بعض الأميركيين من أحبائهم الراحلين، إذ يمزجون رماد المتوفي بالحبر المستخدم في الوشم، ليحتفظ الأحياء بذكرى الأموات تحت جلدهم!.

ويحرص بعض الأميركيين على حرق الجثث بعد الوفاة، ويستخدم الأحياء ذلك الرماد في إعداد الوشوم الجديدة.

بعدما خسرت سكاوت فرانك والدتها، أرادت أن تبقي ذكراها قريبة منها، فقررت أن تمزج رمادها بحبر استخدمته في رسم وشم على جلدها.

وتُظهر المرأة الثلاثينية تأثراً كبيراً عندما تحضر صندوقاً خشبياً صغيراً يحتوي على رفات والدتها إلى الإستوديو الذي يقدّم هذه التقنية الخاصة من الوشوم في أوشنسايد بكاليفورنيا.

وتقول: «لقد كانت أمي جزءاً مني، وستبقى كذلك إلى الأبد بفضل هذا الوشم، وسترافقني في كل مغامراتي».

الزبون يضيف الحبر مع الرماد بنفسه

وداخل الغرفة ذات الجدران البيضاء، تأخذ فنانة الوشوم كات دوكس، وهي تضع قفازات وتحمل مغرفة صغيرة، كمية من الرماد، ثم تعطيها لزبونتها حتى تضيفها بنفسها إلى الحبر.

وتقول فرانك وهي تمزج الرماد بالحبر: «هيا يا أمي!»، بينما تبدو الابتسامة واضحة على وجهها على الرغم من الدموع الظاهرة في عينيها.

وتعتبر هذه الخطوة طريقة لاحترام رفات والدتها، بدل وضعه داخل صندوق في المنزل.

كيف بدأت الفكرة ومتى؟

وباتت ديوكس، التي اشتهرت بإنجازها كل تفصيل من الوشم يدوياً بدلاً من استخدام الأجهزة، متخصصة في هذا النوع من الوشوم التي يُستخدم فيها رماد لمتوفّى قريب من الزبون.

وبدأت الفنانة التي تدير إستوديو «ستيل هَني» تستكشف هذه التقنية قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، عندما أراد أحد زبائنها تقديم تحية لكلبه النافق.

وتبيّن أن العملية التي لم تكن تدرك أن تفاصيلها سهلة جداً لها، إذ توضح: «كل ما كان عليّ فعله هو إضافة الرماد إلى الحبر».

وتضيف الفنانة البالغة 32 عاماً: «وجدت الأمر مذهلا، لذا واصلت القيام به».

رسوم الوشوم بالرماد.. إشادات وانتقادات

وتبدي فرانك، التي تقول إنها تنجز الوشوم على أنها تذكار، اهتماماً بعملها، إذ تحقق مقاطع الفيديو التي تظهر فيها وهي ترسم الوشوم نجاحاً كبيراً عبر شبكات التواصل، لكنّها تثير من جهة ثانية سيلاً من الانتقادات.

وتقول فرانك التي مزجت رماد والدها بحبر استخدمته في وشم على جسمها إن عدداً كبيراً من الأشخاص يعتبرون هذه الوشوم غير صحية.

وتضيف: «هنا في الولايات المتحدة، لا تحظى هذه الخطوة بنظرة إيجابية، لأن الناس لا يسمعون عنها كثيراً. يميلون إلى رفض ما هو غير مألوف لهم».

تعقيم رماد المتوفين

وتوضح أن الرماد المُستخدم عادة ما يجرى تعقيمه بتعريضه لدرجة حرارة مرتفعة، ولا ينطوي تاليا على أي خطر فيما يتعلق بالتقاط عدوى.

وتشير الفنانة إلى أن تدقيقاً صحياً أثبت أن طريقة عملها سليمة، وخلص إلى أن الإستوديو الخاص به مطابق للمعايير الصحية.

وتضيف: «أحب أن أنجز هذه الوشوم من أجل الناس، لعدم وجود عدد كبير من فناني الوشوم الذين يتحدثون صراحةً عن هذا الأمر».

وشم الحمامة للتعبير عن الحنين للوالدة

ولتكريم والدتها، طلبت فرانك من ديوكس أن ترسم على كاحلها حمامة ذات جناحين مفتوحين، لتتذكر عبارة «I dove you» التي كانت تقولها لها أمها بدلاً من I love you (أنا أحبك)، لتعبر عن حبها لها عندما كانت طفلة.

وتعتبر فرانك، التي تملك متجراً لبيع الملابس القديمة، هذه الخطوة بسيطة جداً، لإبداء امتنانها لوالدتها الراحلة.

ومع هذا الوشم، تكون قد أضافت سكاوت رسماً مميزاً جداً إلى مجموعتها الكبيرة من الوشوم، مؤكدة أن هذا الرسم يعني الكثير لها.