تفاصيل إطلالة نانسي عجرم الفسفورية في قبرص

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورا من إطلالتها في حفلها الغنائي الأخير بقبرص والذي ارتدت فيه فستانا من توقيع مصمم الأزياء الأسترالي أليكس بيري.

«الإطلالة الفسفورية» التي ظهرت بها نانسي عجرم نالت إعجاب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لبساطة الفستان وجمال لونه الأخضر الفسفوري وفقا لوصفهم.

وبلغ سعر الفستان الذي جاء بتوقيع أليكس بيري 2800 دولار، شاهديه من موقع بيعه.

تفاصيل إطلالة أصالة اللامعة

الفستان مصنوع من ساتان كريب بلون أخضر نيوني جريء، يتسم بأكتاف مبطنة، ومصمم بتقويرة عنق منخفضة وخصر مزموم مع أربطة معقودة طويلة تتهدل على الجهة الأمامية.



شاهدي معنا الصور واستوحي منها إطلالك.

ناسي عجرم بتوقيع مصمم الأزياء أليكس بيري في قبرص (الإنترنت)

ناسي عجرم بتوقيع مصمم الأزياء أليكس بيري في قبرص (الإنترنت)