بدائل طبيعية لمزيل العرق

القاهرة - بوابة الوسط

مزيلات العرق التقليدية محفوفة بالمخاطر بسبب المواد الكيميائية التي تحتوي عليها، لذلك تتجه كثير من النساء إلى الاعتماد على البدائل الطبيعية لمزيلات العرق، مثل صودا الخبز أو الشبة.

إليك 5 أشياء يمكن أن تعمل كبدائل طبيعية لمزيل العرق وفقًا لموقع «جمالك».

صودا الخبز

- صودا الخبز، المعروفة أيضًا باسم بيكربونات الصوديوم، قلوية ويمكن أن تساعد في معادلة الأحماض المسببة للرائحة على الجلد كما أن لها خصائص ماصة يمكن أن تساعد في إبقاء الإبط جافًا.

خل التفاح

- هو علاج طبيعي شائع للعديد من الأمراض، بما في ذلك رائحة الجسم. تساعد خواصه الحمضية على خفض درجة حموضة الجلد، مما يجعلها بيئة أقل ملاءمة لنمو البكتيريا المسببة للرائحة.

زيت جوز الهند

- يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للميكروبات، والتي يمكن أن تساعد في قتل البكتيريا المسببة للرائحة على الجلد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد خصائصه المرطبة على تهدئة وحماية البشرة الحساسة تحت الذراعين.

- ضعي كمية صغيرة من زيت جوز الهند على الإبطين ثم افركيه حتى يتم امتصاصه.

عصير ليمون

- يحتوي عصير الليمون على خصائص حمضية طبيعية تجعله مكونًا شائعًا في وصفات مزيل العرق الطبيعي. يساعد حمض الستريك الموجود في عصير الليمون على تحييد البكتيريا المسببة للرائحة على الجلد ، مما يساعد في الحفاظ على رائحتك منعشة.

ما عليك سوى قطع الليمون إلى نصفين وفركه مباشرة على الإبطين. دعي عصير الليمون يجف قبل ارتداء الملابس، واستمتعي برائحة الحمضيات المنعشة طوال اليوم.