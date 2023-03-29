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الأرجان والعسل للعناية ببشرتك في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 12:55 مساء
الأرجان والعسل للعناية ببشرتك في رمضان
غسول للبشرة من مكونات طبيعية يعمل على ترطيب البشرة والعناية بها (الإنترنت)
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تعاني البشرة من الجفاف خلال شهر رمضان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، لذلك عليك الاهتمام المضاعف ببشرتك لحمايتها من الجفاف وتكون الخطوط الرفيعة.

وهنا نقدم لك طريقة تحضير غسول للبشرة من مكونات طبيعية يعمل على ترطيب البشرة والعناية بها، فتعرفي معنا على المكونات وطريقة التطبيق وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق
- اخلطى كميات متساوية من العسل وعصير الليمون ونصف ملعقة لوز حلو ونصف ملعقة زيت أرجان وامزجيهما معًا ودلكِ بهما البشرة ثم اغسليها مرتين يوميًا وبذلك سوف تحافظين على نضارة بشرتك دومًا.

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