الأرجان والعسل للعناية ببشرتك في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

تعاني البشرة من الجفاف خلال شهر رمضان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، لذلك عليك الاهتمام المضاعف ببشرتك لحمايتها من الجفاف وتكون الخطوط الرفيعة.

وهنا نقدم لك طريقة تحضير غسول للبشرة من مكونات طبيعية يعمل على ترطيب البشرة والعناية بها، فتعرفي معنا على المكونات وطريقة التطبيق وفقًا لموقع «جمالك».