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بياض الدحى للتخلص من تجاعيد العيون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 01:30 مساء
بياض الدحى للتخلص من تجاعيد العيون
طرق طبيعية للتخلص من التجاعيد تحت العينين (الإنترنت)
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تجاعيد العينين مشكلة يعاني منها الكثير من السيدات، عادة تبدأ في الظهور في منتصف وآخر الثلاثين من العمر، بسبب النقص في إنتاج الكولاجين والإيلاستين أثناء التّقدم في السن، وتوجد عوامل أخرى تؤدي إلى ظهور التّجاعيد تحت العينين، منها التّعرّض المفرط لأشعّة الشّمس، والتّدخين، والتّلوث، والعبوس، والابتسام.

وتوجد عدّة طرق طبيعيّة للتّخلّص من التّجاعيد تحت العينين، نقدم إليكِ اليوم إحداها لتطبقيها في منزلك وتتخلصي من هذه المشكلة تمامًا، وذلك وفقا لموقع «الموضوع».

بياض الدحى والشوفان
يعمل بياض الدحى على شد التجاعيد بشكل سحري، كما يعمل الشوفان على ترطيب وشد البشرة أيضًا، كل ما تحتاجينه هو خلط ملعقة من بياض البيض مع نصف ملعقة من بودرة الشوفان وتدليك منطقة ما حول العينين بالخليط بشكل دائري، واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل أن تغسلي وجهك بالماء البارد.
اعتمدي هذه الوصفة ضمن روتين جمالك اليومي وستلاحظين النتائج الفعَّالة في وقت قليل.

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