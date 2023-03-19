بياض الدحى للتخلص من تجاعيد العيون

القاهرة - بوابة الوسط

تجاعيد العينين مشكلة يعاني منها الكثير من السيدات، عادة تبدأ في الظهور في منتصف وآخر الثلاثين من العمر، بسبب النقص في إنتاج الكولاجين والإيلاستين أثناء التّقدم في السن، وتوجد عوامل أخرى تؤدي إلى ظهور التّجاعيد تحت العينين، منها التّعرّض المفرط لأشعّة الشّمس، والتّدخين، والتّلوث، والعبوس، والابتسام.

وتوجد عدّة طرق طبيعيّة للتّخلّص من التّجاعيد تحت العينين، نقدم إليكِ اليوم إحداها لتطبقيها في منزلك وتتخلصي من هذه المشكلة تمامًا، وذلك وفقا لموقع «الموضوع».