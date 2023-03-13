فوائد استخدام الكولاجين مع فيتامين «سي» لبشرتك وشعرك

القاهرة - بوابة الوسط

يعمل فيتامين «سي» والكولاجين على المساعدة في تحسين لون البشرة، والقضاء على الجفاف، وتقليل ظهور التجاعيد والتصبغ.

إذ تبين أخيرا أن فيتامين «سي» يدعم إنتاج الكولاجين، فما هي فوائد حبوب الكولاجين مع فيتامين «سي» المحتملة؟

- الكيوي لتحفيز الكولاجين في البشرة

مضاد للشيخوخة: قد تبين عزيزتي أن فيتامين «سي» يعزز تصنيع الكولاجين الذي قد يكون له تأثير مضاد للشيخوخة، يشير هذا إلى أن تناول فيتامين «سي» مع الكولاجين سيساعد خلايا الجسم على تصنيعه بسرعة أكبر، مما قد يسرع من نمو أنسجة الجسم الجديدة، ويكون له تأثير مضاد للشيخوخة، حيث يجرى استبدال الخلايا القديمة بخلايا جديدة بشكل أسرع، وفق «سوبر ماما».

التئام الجروح: قد يؤدي تناول فيتامين «سي» مع الكولاجين إلى الحفاظ على صحة الجلد وتسريع شفاء الجروح، فعند المعاناة من نقص في فيتامين ج يكون الكولاجين الذي تنتجه الخلايا غير كافٍ، وبالتالي فإن معالجة الأنسجة يكون أقل كفاءة، وتستغرق الجروح وقتا أطول للشفاء، وهذه أحد فوائد حبوب الكولاجين مع فيتامين «سي».

المساعدة في تسريع علاج العظام: فقد تبين أن تناول مكمل فيتامين «سي» قد يساعد في تسريع التئام العظام بعد الكسر، وزيادة تصنيع الكولاجين، وتقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم.

تعزيز صحة الغضاريف: يساعد الكولاجين في الحفاظ على صحة الغضروف الذي هو النسيج الذي يغطي سطح المفاصل، ويحميها من التآكل والتمزق، فمع تقدمك في العمر عزيزتي القارئة تقل كمية الكولاجين في جسمك، وتكون أكثر عرضة للإصابة بحالات مرضية، مثل: هشاشة العظام؛ ولأن فيتامين «سي» يزيد من معدل تصنيع الكولاجين، فهذا يساعد في تعزيز صحة الجسم.

النشاط البدني: عندما تتمتع بصحة جيدة في المفاصل يكون من الأسهل الاستمرار في اتباع أسلوب حياة نشط، إذ تبين أن تناول مكمل الكولاجين قلل آلام المفاصل عند المشي أو الراحة، حيث انخفضت بشكل ملحوظ، وهذه من أبرز فوائد حبوب الكولاجين مع فيتامين «سي».

تعزيز صحة الشعر والأظافر: تناول مكمل الكولاجين وفيتامين «سي» يساعد على تقليل الإصابة بضعف وهشاشة الأظافر، ويحفز نمو الشعر والأظافر، فقد تبين أن تناول مكمل الكولاجين قد يكون له فوائد كبيرة للشعر والأظافر.