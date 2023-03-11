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الأرز وماء الورد للتخلص من البقع الداكنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 01:53 مساء
الأرز وماء الورد للتخلص من البقع الداكنة
قناع طبيعي يعمل على توحيد لون البشرة وتفتيحها (الإنترنت)
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يعاني الكثير من مشكلة بقع البشرة الداكنة وعدم توحدها لذلك نقدم إليك قناعا طبيعيا يعمل على توحيد لون البشرة، ويمكنك استخدامه على جميع مناطق الجسم تعرفي إليه معنا، وطبقيه بنفسك، وذلك وفقا لموقع «جمالك».

المكونات
نصف كوب أرز
ملعقة نشا ذرة
ربع كوب ماء ورد.

الطريقة
- ينقع الأرز لمدة نصف الساعة ثم يغلى في إناء بماء دافئ حتى يصبح قوامه مهروسا بعض الشيء، ثم يصفى ويوضع بالخلاط الكهربائي مع ملعقة نشا ذرة وربع كوب ماء ورد، ويضرب جيدا حتى يصبح قواما متجانسا، ثم يحفظ في برطمان زجاجي بالبراد الكهربائي، قومي بفرده على البشرة وتركه 15 دقيقة ثم شطفها بماء فاتر، وتكرر هذه الطريقة ثلاث مرات أسبوعيا، وسوف تحصلين على بشرة نضرة خالية من البقع تماما.

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