الأرز وماء الورد للتخلص من البقع الداكنة

القاهرة - بوابة الوسط

يعاني الكثير من مشكلة بقع البشرة الداكنة وعدم توحدها لذلك نقدم إليك قناعا طبيعيا يعمل على توحيد لون البشرة، ويمكنك استخدامه على جميع مناطق الجسم تعرفي إليه معنا، وطبقيه بنفسك، وذلك وفقا لموقع «جمالك».

المكونات

نصف كوب أرز

ملعقة نشا ذرة

ربع كوب ماء ورد.