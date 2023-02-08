ديانا كرازون تخطف الأنظار برشاقتها

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت الفنانة ديانا كرازون عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستغرام» مجموعة صور من آخر جلسة تصوير لها.

ظهرت ديانا بإطلالة كشفت مدى رشاقتها، فكانت ترتدي فستانا من اللون المنت جرين طويلا بأكمام مع طبقة من الشبيكة اللامعة.

اعتمدت ديانا أن تظهر بمكياج صاخب حتي يبرز ملامح وجهها بشكل واضح، واختارت أن يكون شعرها مرفوعا للأعلى وتركته ينسدل مموجا على كتفيها.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية.

شاهدي معنا الصور واستوحي منها إطلالتك.

ظهرت ديانا بإطلالة كشفت مدى رشاقتها بفستان لامع عبر «إنستغرام» (الإنترنت)

ظهرت ديانا بإطلالة كشفت مدى رشاقتها بفستان لامع عبر «إنستغرام» (الإنترنت)