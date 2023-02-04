  • Alwasat News
Atwasat

رحيل مصمم الفساتين المعدنية باكو رابان عن 88 عاما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 10:19 صباحا
رحيل مصمم الفساتين المعدنية باكو رابان عن 88 عاما
مصمم الأزياء الإسباني باكو رابان يعاين فستانا من نصميمه في 20 يناير 1999 قبل عرض أزياء في باريس (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت مجموعة «بويتش» (Puig) الكاتالونية، الجمعة، وفاة مصمم الأزياء الإسباني باكو رابان المشهور بفساتينه المعدنية، عن عمر يناهز الـ88 عاما في مقاطعة بريتاني الفرنسية.

وأكدت المجموعة في بيان ما كانت أوردته صحيفة «تلغرام» الإقليمية عن وفاة المصمم. وجاء في البيان «ببالغ الأسى، تعلن بويتش وفاة باكو رابان». وأوضح متحدث لوكالة «فرانس برس» أن المصمم توفي في قرية بورتسال حيث كان يقيم، وفق «فرانس برس».

- رحيل مصمم «فويتون» و«أوف وايت»

ونقل بيان للمجموعة عن رئيس مجلس إدارتها مديرها العام مارك بويتش قوله إن الراحل «شخصية مهمة في عالم الموضة، وكانت رؤيته جريئة وثورية واستفزازية، تتسم بجمالية فريدة». وأكد أنه «سيبقى مصدر إلهام أساسيا لفرق (بويتش) لتصميم الأزياء والعطور التي تتعاون في عملها باستمرار لترجمة توجهات باكو رابان الحديثة».

أما رئيس قسم «الجمال والموضة» في «بويتش» خوسيه مانويل ألبيسا فأشاد بما وصفه بـ«الروح المتطرفة والمتمردة» لدى المصمم.

وأضاف «من غيره يمكن أن يجعل الباريسيات اللاتي يتبعن الموضة يقدمن على طلب فساتين بلاستيكية ومعدنية؟ من غير باكو رابان يمكنه تخيل عطر يسمى كالاندر (أي شبكة السيارة- ويجعله رمزا للأنوثة العصرية؟».

سيرة ومسيرة
وُلد باكو رابان في 18 فبراير 1934 في إقليم الباسك الإسباني، وتحديدا في سان سيباستيان، حيث كانت والدته تعمل لدى المصمم كريستوبال بالنسياغا. وتخرج باكو رابان- واسمه الحقيقي فرانسيسكو رابانيدا كويرفو- في جامعة «بوزار» للفنون الجميلة في باريس، حيث درس الهندسة المعمارية.

أطلق جنود الديكتاتور الإسباني فرانكو النار على والده، الجنرال رابانيدا بوستيغو العام 1936. وفي العام 1939، لجأت العائلة إلى فرنسا.

بدأ باكو رابان حياته المهنية من خلال صنع الإكسسوارات والمجوهرات وربطات العنق والأزرار التي كان يصممها لـ«ديور» و«سان لوران» و«كاردان»، قبل أن ينطلق منفردا في مجال الموضة، ليجعلها تنبض بالحياة بما يتماشى مع المواد والتقنيات الجديدة.

تكتم وتصريحات غريبة
وحافظ باكو رابان طوال مسيرته المهنية على نوع من التكتم، وأثارت بعض تصريحاته الغريبة وتنبؤاته الخطرة ضجة.

ففي العام 1999 مثلا، توقع في أحد كتبه تدمير باريس بسقوط محطة «مير» الفضائية عليها، مستندا إلى قراءة شخصية جدا لنبوءات نوستراداموس.

في العام نفسه ، توقفت داره عن نشاطها في تصميم الأزياء الراقية (هوت كوتور) لإعادة التركيز على الملابس الجاهزة.

أما باكو رابان الذي ابتعد شيئا فشيئا عن المهنة، فبقي يشارك في لجان تحكيم مهرجانات الأزياء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية

الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال

مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال
في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟

في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة

«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة
عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي

عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)

الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
في العدد 376: توابع «صفقة إيني».. وتفاصيل اتفاقية الزوارق الخمسة

في العدد 376: توابع «صفقة إيني».. وتفاصيل اتفاقية الزوارق الخمسة
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية

بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
شاهد: الدبيبة يعلن تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي

شاهد: الدبيبة يعلن تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد

البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد
باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار

باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار
كاريكاتير خيري - «nutlibya»!

كاريكاتير خيري - «nutlibya»!
ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده

ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده
«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد

«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
إطلالة بيضاء لأصالة بتوقيع زهير مراد
إطلالة بيضاء لأصالة بتوقيع زهير مراد
القرنفل لتطويل الشعر والتخلص من القشرة
القرنفل لتطويل الشعر والتخلص من القشرة
فوائد فيتامين «سي» للبشرة وطريقة استخدامه
فوائد فيتامين «سي» للبشرة وطريقة استخدامه
3700 دولار تكلفة إطلالة العسيلي في دبي
3700 دولار تكلفة إطلالة العسيلي في دبي
بالفيديو: علاج الهالات السوداء وانتفاخات العين
بالفيديو: علاج الهالات السوداء وانتفاخات العين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشوفان لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت
الشوفان لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت...
فوائد زيت جوز الهند للشعر
فوائد زيت جوز الهند للشعر...
مصممات أزياء الذكور يُحدثن تحولا في طريقة التعبير عن الرجولة
مصممات أزياء الذكور يُحدثن تحولا في طريقة التعبير عن الرجولة...
تعرفي إلى أنواع أقمشة المخمل واستخداماتها
تعرفي إلى أنواع أقمشة المخمل واستخداماتها...
مرطب شفاه من الكاكاو والعسل
مرطب شفاه من الكاكاو والعسل...
المزيد
رحيل مصمم الفساتين المعدنية باكو رابان عن 88 عاما
رحيل مصمم الفساتين المعدنية باكو رابان عن 88 عاما...
تنسيق البلوزة البيضاء مع السراويل الملونة
تنسيق البلوزة البيضاء مع السراويل الملونة...
وصفات طبيعية لعلاج فطريات القدمين
وصفات طبيعية لعلاج فطريات القدمين...
بالفيديو: علاج الهالات السوداء وانتفاخات العين
بالفيديو: علاج الهالات السوداء وانتفاخات العين...
3700 دولار تكلفة إطلالة العسيلي في دبي
3700 دولار تكلفة إطلالة العسيلي في دبي...
المزيد