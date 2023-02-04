رحيل مصمم الفساتين المعدنية باكو رابان عن 88 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «بويتش» (Puig) الكاتالونية، الجمعة، وفاة مصمم الأزياء الإسباني باكو رابان المشهور بفساتينه المعدنية، عن عمر يناهز الـ88 عاما في مقاطعة بريتاني الفرنسية.

وأكدت المجموعة في بيان ما كانت أوردته صحيفة «تلغرام» الإقليمية عن وفاة المصمم. وجاء في البيان «ببالغ الأسى، تعلن بويتش وفاة باكو رابان». وأوضح متحدث لوكالة «فرانس برس» أن المصمم توفي في قرية بورتسال حيث كان يقيم، وفق «فرانس برس».

- رحيل مصمم «فويتون» و«أوف وايت»

ونقل بيان للمجموعة عن رئيس مجلس إدارتها مديرها العام مارك بويتش قوله إن الراحل «شخصية مهمة في عالم الموضة، وكانت رؤيته جريئة وثورية واستفزازية، تتسم بجمالية فريدة». وأكد أنه «سيبقى مصدر إلهام أساسيا لفرق (بويتش) لتصميم الأزياء والعطور التي تتعاون في عملها باستمرار لترجمة توجهات باكو رابان الحديثة».

أما رئيس قسم «الجمال والموضة» في «بويتش» خوسيه مانويل ألبيسا فأشاد بما وصفه بـ«الروح المتطرفة والمتمردة» لدى المصمم.

وأضاف «من غيره يمكن أن يجعل الباريسيات اللاتي يتبعن الموضة يقدمن على طلب فساتين بلاستيكية ومعدنية؟ من غير باكو رابان يمكنه تخيل عطر يسمى كالاندر (أي شبكة السيارة- ويجعله رمزا للأنوثة العصرية؟».

سيرة ومسيرة

وُلد باكو رابان في 18 فبراير 1934 في إقليم الباسك الإسباني، وتحديدا في سان سيباستيان، حيث كانت والدته تعمل لدى المصمم كريستوبال بالنسياغا. وتخرج باكو رابان- واسمه الحقيقي فرانسيسكو رابانيدا كويرفو- في جامعة «بوزار» للفنون الجميلة في باريس، حيث درس الهندسة المعمارية.

أطلق جنود الديكتاتور الإسباني فرانكو النار على والده، الجنرال رابانيدا بوستيغو العام 1936. وفي العام 1939، لجأت العائلة إلى فرنسا.

بدأ باكو رابان حياته المهنية من خلال صنع الإكسسوارات والمجوهرات وربطات العنق والأزرار التي كان يصممها لـ«ديور» و«سان لوران» و«كاردان»، قبل أن ينطلق منفردا في مجال الموضة، ليجعلها تنبض بالحياة بما يتماشى مع المواد والتقنيات الجديدة.

تكتم وتصريحات غريبة

وحافظ باكو رابان طوال مسيرته المهنية على نوع من التكتم، وأثارت بعض تصريحاته الغريبة وتنبؤاته الخطرة ضجة.

ففي العام 1999 مثلا، توقع في أحد كتبه تدمير باريس بسقوط محطة «مير» الفضائية عليها، مستندا إلى قراءة شخصية جدا لنبوءات نوستراداموس.

في العام نفسه ، توقفت داره عن نشاطها في تصميم الأزياء الراقية (هوت كوتور) لإعادة التركيز على الملابس الجاهزة.

أما باكو رابان الذي ابتعد شيئا فشيئا عن المهنة، فبقي يشارك في لجان تحكيم مهرجانات الأزياء.