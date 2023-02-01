بالفيديو: علاج الهالات السوداء وانتفاخات العين

القاهرة - بوابة الوسط

حول العيون منطقة حساسة للغاية من الجسم وهناك عديد من العوامل التي تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين، منها قلة النوم والجفاف وعدم الاعتماد على نظام غذائي صحى ومتوازن في الوجبات اليومية، كما يمكن للوراثة والشيخوخة أيضا أن تلعبا دورا في ظهور الهالات السوداء.

وهناك بعض الطرق للتغلب على هذه المشكلة نوضح إليك بعضها وفقا لدكتور محمد الناظر وقناته على موقع «يوتيوب».

- شرب الكثير من الماء، فهذا يساعد على تقليص أكياس العين التي تسبب الانتفاخ، كما أن استخدام الكمادات الباردة يعمل بشكل جيد لتقليص أكياس العين بسرعة.

- استخدم أكياس الشاي (خاصة الشاي الأخضر) تحت عينيك للمساعدة في التخلص من الهالات السوداء والانتفاخ، حيث يعتبر الكافيين الموجود في الشاي من مضادات الأكسدة القوية جدا، فهو لا يزيد من تدفق الدم فحسب، بل يوفر أيضا الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وهذا يبطئ عملية الشيخوخة.

- يمكن أن يكون نقص الحديد أيضا سببا للهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين، لذلك يجب تضمين الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي.

- استخدمي تفتيح البشرة، مثل كريمات العين أو المواد الهلامية التي تحتوي على مكونات مثل الهيدروكينون وفيتامين سي وحمض كوجيك وحمض الهيالورونيك.

- إذا كنت تعانين من انتفاخ العينين في كثير من الأحيان، احرصي على النوم مع رفع رأسك باستخدام وسادة إضافية، حيث يمنع هذا الارتفاع تجمع سوائل الجسم تحت العينين.

- احصلي على قسط جيد من النوم لمدة ثماني ساعات في كل ليلة، حيث إن قلة النوم يمكن أن تجعل عينيكِ تشعران بالتعب وبالتالي تسهم في تغيرات الجلد التي تسبب ظهور الهالات السوداء.

- يمكن أن يكون فقدان الكولاجين أيضا أحد أسباب ظهور الهالات السوداء، لذلك فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C والأحماض الأمينية يعزز إنتاج الكولاجين عن طريق زيادة مستويات حمض الهيالورونيك للحفاظ على صحة الجلد.

- تجنبي الجلوس لفترات طويلة أمام الموبايل وشاشات الأجهزة الإليكترونية الأخرى، لأن الضوء الاصطناعي يسبب الجفاف وفقدان رطوبة الجلد مما يؤدي إلى تكسر الكولاجين ويسبب ظهور دوائر داكنة أسفل العين.

وهناك بعض الحلول الخرى يمكنك متابعتها من الخلال الفيديو التالي:

