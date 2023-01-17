  • Alwasat News
Atwasat

3300 دولار للحصول على رداء درة الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 03:16 مساء
3300 دولار للحصول على رداء درة الأحمر
النجمة درة باللون الأحمر من توقيع «Valentino» (الإنترنت)
alwasat radio

نشرت النجمة درة مجموعة من الصور الجديدة لها في إحدى الحدائق، على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» وهي ترتدي فستانا أحمر من تصميم دار أزياء «Valentino».

واختارت درة فستانا أحمر اللون بكم واحد «One Shoulder» يصل سعره إلى 3336 دولارا شاهديه من موقع بيعه.

وعلقت درة على الصور كاتبة: «من الأشياء القوية التي يمكنك القيام بها من أجل نفسك أن تؤمن بأنك تستحق الحصول على الأشياء الجيدة بما في ذلك المعجزات والمساعدة الإلهية. حرر خوفك وشكوكك وصدماتك وآمن مرة أخرى».
شاهدي معنا الصور واستوحي منها إطلالتك.

 

النجمة درة باللون الأحمر من توقيع «Valentino» (الإنترنت)
النجمة درة باللون الأحمر من توقيع «Valentino» (الإنترنت)
النجمة درة باللون الأحمر من توقيع «Valentino» (الإنترنت)
النجمة درة باللون الأحمر من توقيع «Valentino» (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»

مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»
«خليجي 25»: العراق يواجه عمان في المباراة النهائية

«خليجي 25»: العراق يواجه عمان في المباراة النهائية
المغربية صابرينة بلفقيه تتخطى حاجز المليونيّ مشاهدة بـ«حبيبي انتا» (فيديو)

المغربية صابرينة بلفقيه تتخطى حاجز المليونيّ مشاهدة بـ«حبيبي انتا» (فيديو)
البنك الدولي: 60% من أشد بلدان العالم فقرا في حالة مديونية حرجة أو معرضة لها

البنك الدولي: 60% من أشد بلدان العالم فقرا في حالة مديونية حرجة أو معرضة لها
علماء بيرو يكتشفون نوعا جديدا من السحالي

علماء بيرو يكتشفون نوعا جديدا من السحالي
عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ 60 عاما

عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ 60 عاما
الـ«بتكوين» تنتعش وتتخطى عتبة 20 ألف دولار

الـ«بتكوين» تنتعش وتتخطى عتبة 20 ألف دولار
تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة قيمتها 26 تريليون دولار

تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة ...
الأهلي بنغازي يتعادل وديا مع بتروجيت في القاهرة (صور)

الأهلي بنغازي يتعادل وديا مع بتروجيت في القاهرة (صور)
شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر مطلوبي المافيا

شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر مطلوبي المافيا
نتائج محتشمة في دوري السلة الليبي

نتائج محتشمة في دوري السلة الليبي
حارس السويحلي السابق المحيشي: الدعم المباشر سبب للفساد في الأندية

حارس السويحلي السابق المحيشي: الدعم المباشر سبب للفساد في الأندية
كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا

كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا
كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا

كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا
باتيلي: اجتماع دول جوار جنوب ليبيا خلال أسابيع لبحث سبل إخراج المرتزقة

باتيلي: اجتماع دول جوار جنوب ليبيا خلال أسابيع لبحث سبل إخراج المرتزقة
أتالانتا يسجل نتيجة كبيرة بثمانية في الدوري الإيطالي

أتالانتا يسجل نتيجة كبيرة بثمانية في الدوري الإيطالي
إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز «سبتيموس» في طبعتها العاشرة

إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز «سبتيموس» في طبعتها العاشرة
كاريكاتير حليم - مشاريع عودة الاستقرار

كاريكاتير حليم - مشاريع عودة الاستقرار
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
الشوفان لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت
الشوفان لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت
حضري بلسم «Leave-in» من الكركدية وجوز الهند
حضري بلسم «Leave-in» من الكركدية وجوز الهند
الليمون وخل التفاح لإزالة طلاء الأظافر
الليمون وخل التفاح لإزالة طلاء الأظافر
طرق التفريق بين المنتجات الأصلية والتقليد
طرق التفريق بين المنتجات الأصلية والتقليد
«ماسكرا» طبيعية من جل الصبار
«ماسكرا» طبيعية من جل الصبار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صبغات الشعر الأكثر رواجًا في 2023
صبغات الشعر الأكثر رواجًا في 2023...
4 خطوات لحماية بشرتك من جفاف الشتاء
4 خطوات لحماية بشرتك من جفاف الشتاء...
لتجنب تغير لون الجلد
لتجنب تغير لون الجلد...
معجون الأسنان لإزالة الرؤوس السوداء
معجون الأسنان لإزالة الرؤوس السوداء...
3 مكونات في مطبخك تخلصك من الحبوب الملتهبة
3 مكونات في مطبخك تخلصك من الحبوب الملتهبة...
المزيد
3300 دولار للحصول على رداء درة الأحمر
3300 دولار للحصول على رداء درة الأحمر...
طرق العناية بالبشرة ذات المسام الواسعة
طرق العناية بالبشرة ذات المسام الواسعة...
لهذا السبب تتزايد عروض الأزياء الرجالية
لهذا السبب تتزايد عروض الأزياء الرجالية...
«ماسكرا» طبيعية من جل الصبار
«ماسكرا» طبيعية من جل الصبار...
طرق التفريق بين المنتجات الأصلية والتقليد
طرق التفريق بين المنتجات الأصلية والتقليد...
المزيد