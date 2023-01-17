3300 دولار للحصول على رداء درة الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت النجمة درة مجموعة من الصور الجديدة لها في إحدى الحدائق، على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» وهي ترتدي فستانا أحمر من تصميم دار أزياء «Valentino».

واختارت درة فستانا أحمر اللون بكم واحد «One Shoulder» يصل سعره إلى 3336 دولارا شاهديه من موقع بيعه.

وعلقت درة على الصور كاتبة: «من الأشياء القوية التي يمكنك القيام بها من أجل نفسك أن تؤمن بأنك تستحق الحصول على الأشياء الجيدة بما في ذلك المعجزات والمساعدة الإلهية. حرر خوفك وشكوكك وصدماتك وآمن مرة أخرى».

شاهدي معنا الصور واستوحي منها إطلالتك.





النجمة درة باللون الأحمر من توقيع «Valentino» (الإنترنت)

النجمة درة باللون الأحمر من توقيع «Valentino» (الإنترنت)