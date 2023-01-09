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قناع التفاح والعسل للبشرة الدهنية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 01:02 مساء
قناع التفاح والعسل للبشرة الدهنية
بشرة دهنية (الإنترنت)
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إذا كانت بشرتك دهنية، فلا بد أنكِ تُعانين مشكلات عديدة كالإفرازات الدهنية، والمسامات الواضحة على سطح بشرتكِ، وربما أيضًا الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء.

لهذا نقدم لكِ قناعا للبشرة الدهنية، يُمكنكِ استخدامه والاستفادةِ منه للحصول على بشرة رائعة، حسب «سوبر ماما».

- التفاح والعسل لتفتيح البشرة

يحتوي التفاح في طبيعته على مقشرات الأحماض الذي تحارب حب الشباب الذي تعاني منه البشرات الدهنية، وتحارب المسامات المسدودة بالزيوت.

تعرفي إلى كيفية تحضير هذا الماسك كواحد من ماسكات للبشرة الدهنية السهلة للاستفادة منها:
قطعي نصف حبة نظيفة وطازجة من التفاح، وتأكدي من إزالة البذور، ثم اهرسيها.
أضيفي للتفاح المهروس ملعقة كبيرة من العسل، ثم حركيهما جيدًا.
ضعي الخليط بشكلٍ متساوٍ على بشرتك لمدة 10 - 15 دقيقة.
اغسلي بشرتكِ بماء دافئ، ثم جففيه بلطف.
 

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