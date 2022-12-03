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5 نصائح لتجنب تجاعيد العيون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 ديسمبر 2022, 02:21 مساء
5 نصائح لتجنب تجاعيد العيون
نصائح سهلة التطبيق لتأخير ظهور تجاعيد العين (الإنترنت)
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تتأثر منطقة محيط العين بشدة، ولهذا فهي تحتاج إلى عناية كبيرة، وهذه المنطقة هي الأكثر عرضة لظهور التجاعيد، لأن البشرة تكون رقيقة وحساسة.

وتظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد بصورة أكبر في الوجه عند الضحك أو الابتسام أو تحرك عضلات الوجه بشكل عام، ومن أجل الحد من ظهور هذه التجاعيد حول محيط العين أو تأخير ظهورها بأكبر قدر ممكن، عليكِ اتباع هذه النصائح بعناية، حسب «سوبر ماما».

الوقاية من الشمس
- في سبيل الحفاظ على بشرة الوجه بشكل عام، ومنطقة محيط العين بشكل خاص، يجب وضع الكريم الواقي من الشمس وتمريره على منطقة محيط العين، لمنع ظهور التجاعيد والتصبغات التي تظهر نتيجة التعرض لأشعة الشمس، مع ضرورة ارتداء نظارة الشمس التي تساعد بشكل كبير على منع ظهور التجاعيد حول العين.

ترطيب محيط العين
- يجب ترطيب محيط العين بصورة يومية لمحاربة الجفاف، الذي يؤدي إلى ظهور التجاعيد في هذه المنطقة، ويمكنكِ الترطيب باستخدام مستحضرات العناية بمحيط العين التي تحتوي على الفيتامينات المغذية والمرطبة، التي تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين داخل خلايا البشرة، ما يساعد على منع ظهور التجاعيد حول العين.

النوم على الظهر
- يساعد النوم على الظهر في الحماية من ظهور التجاعيد حول العين وكذلك على الوجه والرقبة، إذ يؤدي النوم على البطن أو الجانبين إلى ظهور الخطوط الدقيقة حول العينين والفم، التي تتحول بعد ذلك إلى تجاعيد دائمة.

تجنب الإجهاد المستمر
- يؤثر تعرض العينين للإجهاد المستمر في العمل لفترة طويلة أمام جهاز الكمبيوتر أو السهر لفترة طويلة بصورة سلبية على البشرة، ويحفز كذلك ظهور التجاعيد في المنطقة المحيطة بالعين.

شرب كميات كافية من المياه
- يساعد شرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، في تجنب إصابة الجسم بالجفاف، وبالتالي تحسين نضارة البشرة بشكل عام والمساعدة على الحفاظ على حيوية منطقة محيط العين وشبابها، ما يؤخر ظهور التجاعيد.

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