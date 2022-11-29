Atwasat

الجيلاتين والعسل لترطيب الشعر وتكثيفه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 نوفمبر 2022, 02:03 مساء
الجيلاتين والعسل لترطيب الشعر وتكثيفه
alwasat radio

للجيلاتين فوائد جمالية عديدة للبشرة والشعر، لذلك عليكِ إدخاله في روتينك اليومي، وفي السطور القادمة نقدم إليكِ طريقة استخدامه لتنعيم الشعر وترطيبه بديلاً للمواد الكيميائية.

تعرفي معنا إلى الطريقة وطبقيها بنفسك، وفقًا لموقع «جمالك».

الجيلاتين يساعد على تحقيق النعومة والترطيب للشعر الجاف، كما يستخدمه السباحون في عمل ماسك يعزل الشعر عن الاختلاط بالماء والتأثر به، ويعمل الجيلاتين على المساهمة في نمو الشعر وكثافته ويمكنك استخدامه بهذه الطريقة:
ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين
كوب ماء صغير
ملعقة صغيرة من العسل
ملعقة صغيرة من خل التفاح

طريقة التحضير
- في وعاء صغير على النار، تقومين بوضع كوب صغير من المياه، وتتركينه حتى يغلي.
- تضيفين له ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين، مع التقليب المستمر، وفور تماسك المكونات جيدًا، تُرفع عن النار، ويتم تركه حتى يبرد.
- تضعين بعدها ملعقة من العسل وملعقة من الخل الأبيض، وتقلبين المكونات معًا، ثم تضعينها على شعرك من الجذور وحتى الأطراف وتغطينه، وتتركينه لمدة نصف ساعة تقريبًا، يتم غسله بعدها بالشامبو وتكرر هذه الطريقة مرة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 0 شباب الجبل

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 0 شباب الجبل
دارنس يحل ضيفا على شباب الجبل في «دورينا».. الثلاثاء

دارنس يحل ضيفا على شباب الجبل في «دورينا».. الثلاثاء
كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!

كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!
النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا

النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا
بثنائية برونو.. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من المونديال

بثنائية برونو.. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من المونديال
أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء روسًا

أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء روسًا
تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر

تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو

«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس
الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق

الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق
غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)

غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي

بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»

السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية

«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية
الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا

الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأفوكادو والمايونيز للعناية بالشعر المصبوغ
الأفوكادو والمايونيز للعناية بالشعر المصبوغ
مدير التصميم لدى دار «غوتشي» سيترك منصبه
مدير التصميم لدى دار «غوتشي» سيترك منصبه
ميكيليه و«غوتشي».. انتهت الحكاية
ميكيليه و«غوتشي».. انتهت الحكاية
الشوفان وزيت الجوجوبا للعناية بالبشرة شتاء
الشوفان وزيت الجوجوبا للعناية بالبشرة شتاء
تكلفة إطلالة «ويجز» المثيرة للجدل
تكلفة إطلالة «ويجز» المثيرة للجدل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طريقة منزلية لمكافحة تقشر البشرة شتاء
طريقة منزلية لمكافحة تقشر البشرة شتاء...
الأفوكادو والمايونيز للعناية بالشعر المصبوغ
الأفوكادو والمايونيز للعناية بالشعر المصبوغ...
الألوفيرا وزيت اللوز لتفتيح المناطق الداكنة
الألوفيرا وزيت اللوز لتفتيح المناطق الداكنة...
تارا عماد وبينولوبي كروز بالفستان نفسه.. أي الإطلالات أفضل؟
تارا عماد وبينولوبي كروز بالفستان نفسه.. أي الإطلالات أفضل؟...
النشا والعسل للتخلص من تجاعيد اليدين
النشا والعسل للتخلص من تجاعيد اليدين...
المزيد
الجيلاتين والعسل لترطيب الشعر وتكثيفه
الجيلاتين والعسل لترطيب الشعر وتكثيفه...
تعرف إلى نجمة الموضة الأفريقية
تعرف إلى نجمة الموضة الأفريقية...
مزاد لندني على فستان أول أوسكار في تاريخ إليزابيث تايلور
مزاد لندني على فستان أول أوسكار في تاريخ إليزابيث تايلور...
تكلفة إطلالة «ويجز» المثيرة للجدل
تكلفة إطلالة «ويجز» المثيرة للجدل...
الشوفان وزيت الجوجوبا للعناية بالبشرة شتاء
الشوفان وزيت الجوجوبا للعناية بالبشرة شتاء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط