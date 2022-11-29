الجيلاتين والعسل لترطيب الشعر وتكثيفه

القاهرة - بوابة الوسط

للجيلاتين فوائد جمالية عديدة للبشرة والشعر، لذلك عليكِ إدخاله في روتينك اليومي، وفي السطور القادمة نقدم إليكِ طريقة استخدامه لتنعيم الشعر وترطيبه بديلاً للمواد الكيميائية.

تعرفي معنا إلى الطريقة وطبقيها بنفسك، وفقًا لموقع «جمالك».

الجيلاتين يساعد على تحقيق النعومة والترطيب للشعر الجاف، كما يستخدمه السباحون في عمل ماسك يعزل الشعر عن الاختلاط بالماء والتأثر به، ويعمل الجيلاتين على المساهمة في نمو الشعر وكثافته ويمكنك استخدامه بهذه الطريقة:

ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين

كوب ماء صغير

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من خل التفاح