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باريس تفتتح «شارع ديفيد بووي» بعد ثماني سنوات على وفاته

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 10:03 صباحا
باريس تفتتح «شارع ديفيد بووي» بعد ثماني سنوات على وفاته
صورة للفنان البريطاني ديفيد بووي ملتقطة في باريس في العاشر من سبتمبر 2002 (أ ف ب)
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تستعد العاصمة الفرنسية (باريس)، الإثنين، لافتتاح شارع يحمل اسم أيقونة موسيقى الروك ديفيد بووي. وسيمتد «شارع ديفيد بووي» إلى نحو 50 متراً في الدائرة الثالثة عشرة بالعاصمة الفرنسية على الضفة اليسرى للمدينة، في خطوة تكريمية لافتة للمغني بعد ثماني سنوات من وفاته.

ولن يُزال اسم أي شخصية بارزة سابقة ليحل محله اسم «بووي»، إذ إن الشارع أنشئ أخيراً كجزء من عملية تجديد كبيرة للحي الذي يضم أيضاً مكتبة فرنسوا ميتران الجامعية الحديثة، حسب وكالة «فرانس برس».

عرض فيلم وثائقي تجريبي عن ديفيد بووي في «سينما كون»
«توي» ألبوم لديفيد بووي يرى النور بعد سنوات على وفاته

وكان الطريق معروفاً سابقاً لمخططي المدينة باسم «VoieDZ / 13»، وهو عنوان كان ليجذب «بووي» نفسه الذي توفي في 10 يناير 2016، وكان سيبلغ 77 عاماً الإثنين، وكتب أغاني مثل «TVC15» أو «5:15».

ويُعدّ أيقونة موسيقى الروك الراحل من أكثر الموسيقيين تأثيراً ونجاحاً في القرن العشرين، ويرجع الفضل في ذلك خصوصاً إلى قدرته الكبيرة على إعادة اكتشاف نفسه فنياً طوال حياته المهنية التي انطلقت بأغنيته المنفردة «سبايس أوديتي» «Space Oddity» في العام 1969.

نسخ فرنسية من أغان أجنبية
تشمل أغانيه وألبوماته الشهيرة «زيغي ستارداست أند ذي سبايدرز فروم مارس» و«ألادين ساين»، وأغنيات تجارية ناجحة، بينها «لتس دانس» و«تشاينا غيرل» ، بالإضافة إلى أعمال تجريبية قاتمة مثل «لو» .

وقد لعبت باريس دوراً أقل أهمية في حياة «بووي» مقارنة بمدن أخرى مثل لندن وبرلين ولوس أنجليس، لكن الثقافة المسرحية الفرنسية الطليعية كان لها تأثير على أسلوبه البصري.

كما قدّم نسخاً ناجحة من أغنيتين شهيرتين بالفرنسية، هما «أمستردام» و«ما مور» (موتي) لجاك بريل، الذي لم يكن فرنسياً في الواقع بل بلجيكياً.

ويتمتع «بووي» بشعبية كبيرة في فرنسا، حيث تبيع نوادي معجبين مثل «Bowie France» سلعاً مرتبطة باسم الفنان، وتنظم حفلات موسيقية ومؤتمرات تتمحور حول إرثه الفني تجتذب الآلاف.

معرض لـ«بووي» في مكتب رئاسة البلدية
وكتب، رئيس بلدية الدائرة الثالة عشرة في باريس، جيروم كوميه، على منصة «إكس»، إن من المقرر أن تزاح الستارة عن اسم الشارع الإثنين عند الساعة 16.15 (15.15 بتوقيت غرينيتش).

وقد أطلق كوميه، أحد المعجبين المعلنين بـ«بووي»، فكرة إنشاء شارع أيقونة موسيقى الروك في أوائل العام 2020، وحصل على موافقة مدينة باريس في وقت لاحق من ذلك العام، بحجة أن النجم لديه ارتباط قوي بمدينة النور، بينما لا توجد معلومات رسمية عن شارع يحمل اسم ديفيد بووي في أي مكان آخر.

وسيتبع كشف لوحة اسم الشارع أمسية تكريم لـ«بووي» في مقر بلدية المنطقة، بمشاركة صديق بووي وكاتب سيرته جيروم سولينيي، بالإضافة إلى كليفورد سلابر، منتج الألبوم التكريمي «بووي سونغز وان».

ومن المقرر أن يستمر معرض عن «بووي»، يقام أيضاً في مكتب رئاسة بلدية المنطقة، حتى نهاية الأسبوع المقبل.

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