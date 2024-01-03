تكريم مركز وهبي البوري الثقافي تقديرا لإثرائه الحركة الثقافية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

كرمت وكالة الجهود التطوعية لشباب بنغازي الكبرى، اليوم الأربعاء، مركز البوري الثقافي ممثلا في مديره خالد لعمامي.

وجاء التكريم تقديرا لمجهودات ومساهمات مركز البوري الثقافي الجليلة في إثراء الحركة الثقافية داخل مدينة بنغازي، وفقا لما جاء على صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- ذكرى «مذبحة الجوازي» الثلاثاء بمركز وهبي البوري الثقافي

- افتتاح مركز وهبي البوري الثقافي في بنغازي

وجرى اليوم الأربعاء، اجتماع تحضيري تقابلي بين مدير مركز وهبي البوري الثقافي خالد لعمامي ورئيس قسم البرامج والأنشطة بمكتب البركة م محمد الورفليـ، وبعض من منتسبي الوكالة.

وتضمن الاجتماع الاتفاق على التعاون بين الطرفين.