غزة حاضرة في الدورة الـ55 للمهرجان الدولي للصحراء بمشاركة ليبية

القاهرة - بوابة الوسط

يخصص المهرجان الدولي للصحراء بدوز - تونس في دورته الـ55 التي ستقام من 27 إلى 30 ديسمبر الجاري، فقرات عن غزة توثق وتبرز أعمال المقاومة الفلسطينية.

وجاء في الصفحة الرسمية للمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي إن الأنشطة التي سيقدمها المهرجان فيما يخص غزة، تتضمن ورشا للرسم والفنون التشكيلية التي ستفتح أمام المبدعين الشباب في إحدى الساحات العامة.

كما أكدت الصفحة مشاركة الفنّان الليبي رافع العكوكي خلال السهرة المَغاربيّة التي تندرج ضمن سهرات المهرجان.

فنانون من حوالي 20 دولة

وذكرت هيئة المهرجان على صفحتها الرسمية أن الدورة 55 ستكون بإدارة الأستاذ اشرف بن عثمان، وتتضمن فقرات متنوعة، مثل سباق السلوقي وألعاب الفروسية، وسباقات المهاري،والفنون الشعبية لفرق محلية وأخرى دولية، يقدمها فنانون من حوالي 20 دولة، أبرزهم إندونيسا والسعودية ومصر وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا وبلجيكا وفرنسا وقطر والبحرين والأردن والإمارات ونيجيريا ومالي والكاميرون وبلغاريا وإسبانيا، في إطار تحقيق الهدف المرسوم من الهيئة الجديدة للمهرجان، وهو أن تكون مدينة دوز دائما مركزا عالميا للفنون والثقافات.

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ويقام المهرجان الدولي للصحراء بدوز نهاية كل عام، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية، في الصحراء وبين كثبان الرمال، و في أكبر مسرح في العالم، بحسب صفحة المهرجان، الذي يتسع لحوالي مئة ألف متفرج، و يعرف لدى جمهور المهرجان بساحة حنيشذات الشهرة العالمية، بسبب كبر مساحتها المفتوحة على الصحراء.

وأفادت الصفحة أنه ستقام ندوة صحفية خلال الأيام القريبة القادمة في العاصمة تونس لتقديم مزيد من تفاصيل الدورة الـ55 من المهرجان.