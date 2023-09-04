بوشناق يلتقي الجمهور الليبي غدًا في باب البحر بالمدينة القديمة

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف ليالي المدينة في حفل اختتام فعالياتها الفنية والثقافية والاجتماعية، غدًا الثلاثاء، الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق، ضمن فعاليات صيف 2023.

يقام الحفل الفني بفضاء قوس ماركوس أوروليوس بباب البحر بالمدينة القديمة طرابلس، حسب الصفحة الرسمية لليالي المدينة طرابلس على «فيسبوك».

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فيما أعلنت الصفحة عن الفعاليات الثقافية التي ستقام، اليوم الإثنين، ومنها فرقة السيرك الوطني الليبي بميدان الساعة، بينما يستضيف بيت إسكندر معرضًا للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية، والمعرض الثقافي الدولي (إندونيسيا) بدار الفقيه حسن، ويواصل معرض الكتاب فعالياته بدار كريستا.