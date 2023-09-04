  • Alwasat News
Atwasat

بوشناق يلتقي الجمهور الليبي غدًا في باب البحر بالمدينة القديمة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 05:08 مساء
بوشناق يلتقي الجمهور الليبي غدًا في باب البحر بالمدينة القديمة
ملصق الإعلان عن الحفل الختامي لليالي المدينة صيف 2023 ويستضيف الفنان التونسي لطفي بوشناق. (صفحة ليالي المدينة طرابلس فيسبوك)
alwasat radio

تستضيف ليالي المدينة في حفل اختتام فعالياتها الفنية والثقافية والاجتماعية، غدًا الثلاثاء، الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق، ضمن فعاليات صيف 2023.

يقام الحفل الفني بفضاء قوس ماركوس أوروليوس بباب البحر بالمدينة القديمة طرابلس، حسب الصفحة الرسمية لليالي المدينة طرابلس على «فيسبوك».

بالصور: لطفي بوشناق يتألق في مهرجان الموسيقى العربية
طرابلس تستعد لاحتضان موسم الصيف من «ليالي المدينة»

فيما أعلنت الصفحة عن الفعاليات الثقافية التي ستقام، اليوم الإثنين، ومنها فرقة السيرك الوطني الليبي بميدان الساعة، بينما يستضيف بيت إسكندر معرضًا للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية، والمعرض الثقافي الدولي (إندونيسيا) بدار الفقيه حسن، ويواصل معرض الكتاب فعالياته بدار كريستا.

«رائدات ليبيا» في ضيافة حوش محمود بي
كما تعقد ندوة «رائدات ليبيا» بحوش محمود بي الثقافي على هامش صيف ليالي المدينة والتي تستضيف الأديب والناقد والمؤلف المسرحي منصور بوشناف، والباحث والناقد يونس الفنادي، وتدير الندوة الكاتبة الصحفية سالمة المدني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الذكاء الصناعي أفق لايحده إلا الشعر».. محاضرة في بيت نويجي للثقافة

«الذكاء الصناعي أفق لايحده إلا الشعر».. محاضرة في بيت نويجي للثقافة
جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات

جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات
إردوغان يصل روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

إردوغان يصل روسيا لإجراء محادثات مع بوتين
أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي يعود إلى الأرض

أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي يعود إلى الأرض
«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)

«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)
«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟

«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟
شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة

شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة
«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف

«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف
«نسخة إلى الرأي العام»: تزايد ترهيب وتهديد المجتمع المدني

«نسخة إلى الرأي العام»: تزايد ترهيب وتهديد المجتمع المدني
بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من على مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو بأعجوبة

بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من على مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو بأعجوبة
كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا

كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا
«ذي إيكوالايزر 3» ينتزع من «غران توريسمو» صدارة شباك تذاكر هوليوود

«ذي إيكوالايزر 3» ينتزع من «غران توريسمو» صدارة شباك تذاكر هوليوود
آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بـ«ريمونتادا» رائعة في الدوري الإنجليزي

آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بـ«ريمونتادا» رائعة في الدوري الإنجليزي
شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا

شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا
فيرستابن يحقق رقما قياسيا بإحراز الفوز العاشر تواليا ببطولة العالم لفورمولا 1

فيرستابن يحقق رقما قياسيا بإحراز الفوز العاشر تواليا ببطولة العالم لفورمولا 1
مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: التحقيق مع المنقوش يجري عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي خصوصًا «واتساب»

مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: التحقيق مع المنقوش يجري عن طريق وسائط التواصل ...
رئيس وزراء إيطالي سابق يتهم فرنسا بالوقوف وراء كارثة «أوستيكا»: المستهدف كان طائرة عسكرية ليبية

رئيس وزراء إيطالي سابق يتهم فرنسا بالوقوف وراء كارثة «أوستيكا»: المستهدف كان ...
إنجاز غير مسبوق للتايكوندو الليبي بـ5 قلائد دولية متنوعة

إنجاز غير مسبوق للتايكوندو الليبي بـ5 قلائد دولية متنوعة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
ذكرى «مذبحة الجوازي» الثلاثاء بمركز وهبي البوري الثقافي
ذكرى «مذبحة الجوازي» الثلاثاء بمركز وهبي البوري الثقافي
«ذي إيكوالايزر 3» ينتزع من «غران توريسمو» صدارة شباك تذاكر هوليوود
«ذي إيكوالايزر 3» ينتزع من «غران توريسمو» صدارة شباك تذاكر ...
مهرجان البندقية يعيد فاسبندر إلى الشاشة الكبيرة
مهرجان البندقية يعيد فاسبندر إلى الشاشة الكبيرة
ميكلسن الشرير يجسد «التائب» في «باستاردن» المنافس على الأسد الذهبي
ميكلسن الشرير يجسد «التائب» في «باستاردن» المنافس على الأسد ...
«الذكاء الصناعي أفق لايحده إلا الشعر».. محاضرة في بيت نويجي للثقافة
«الذكاء الصناعي أفق لايحده إلا الشعر».. محاضرة في بيت نويجي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا...
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023...
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي...
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية ......
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى...
المزيد
بوشناق يلتقي الجمهور الليبي غدًا في باب البحر بالمدينة القديمة
بوشناق يلتقي الجمهور الليبي غدًا في باب البحر بالمدينة ......
رئيس الهيئة العامة للخيالة يدعو إلى توحيد الحركة الفنية (صور)
رئيس الهيئة العامة للخيالة يدعو إلى توحيد الحركة الفنية ......
وودي آلن يعود إلى الفن السابع بـ«كو دو شانس» في مهرجان البندقية
وودي آلن يعود إلى الفن السابع بـ«كو دو شانس» في مهرجان ......
«الذكاء الصناعي أفق لايحده إلا الشعر».. محاضرة في بيت نويجي للثقافة
«الذكاء الصناعي أفق لايحده إلا الشعر».. محاضرة في بيت نويجي ......
ميكلسن الشرير يجسد «التائب» في «باستاردن» المنافس على الأسد الذهبي
ميكلسن الشرير يجسد «التائب» في «باستاردن» المنافس على الأسد ......
المزيد