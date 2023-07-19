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الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني تُحاكم بتهمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الأربعاء 19 يوليو 2023, 11:03 صباحا
الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني تُحاكم بتهمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال
الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني في لا روشيل بغرب فرنسا في 16 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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تبدأ في 19 أكتوبر بباريس محاكمة الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني بتهمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال، وفق ما أفاد، الثلاثاء، مصدر قضائي.وقال وكيلا الدفاع عن أدجاني، المحاميان جولي فريال-سيزون وسيدريك لابروس: «النجمة تنفي كل ما ينسب إليها، ولم ترتكب أي مخالفة»، واصفين محاكمتها بأنها «غير مبررة وغير متناسبة».تواجه الممثلة، البالغة 68 عاماً والحائزة جوائز عدة، تهماً بالاحتيال على الإدارة الضريبية في 2013 و2016 و2017 من خلال آليتين. بحسب واكلة (فرانس برس)

تمويه تبرع بمليوني يورو
أوضح المصدر القضائي أن أدجاني «تلقّت تبرعاً بقيمة مليوني يورو من رجل الأعمال السنغالي رئيس اللجنة الأوليمبية والرياضية السنغالية عضو اللجنة الأوليمبية الدولية مامادو ديانيا ندياي»، لكنها «موهّته تحت غطاء قرض، مما مكّنها من التهرب من رسوم بقيمة 1.2 مليون يورو». كما اتخذت البرتغال محل إقامة وهمياً، مما أتاح لها «التهرب من ضرائب دخل بقيمة 236 ألف يورو».وقد انتقد محاميا أدجاني «محاولة إدارة الضرائب الفرنسية بكل الوسائل إعادة تصنيف هذا القرض على أنه تبرع، على الرغم مما جرى سداده منذ سنوات». وأشارا إلى أن «ندياي» هو أيضا عرّاب نجل الممثلة.

تهرب ضريبي
كذلك تُحاكَم الممثلة عن واقعات تتعلق بغسل الأموال ارتُكبت بين الولايات المتحدة والبرتغال في العام 2014، حيث يشتبه في أنها «مررت عبر حساب مصرفي أميركي غير مصرّح به من السلطات الضريبية 119 ألف يورو مصدرها شركة خارجية (أوفشور) لمستفيد فعلي مجهول الهوية، بهدف استثمار في البرتغال»، وفق المصدر نفسه، وحسب وكالة «فرانس برس». وقد فُتح التحقيق في ذلك العام 2016 بعد كشف فضائح «وثائق بنما» المتعلقة بقضايا تهرّب ضريبي عبر حسابات في الملاذات الضريبية، حيث ورد اسم إيزابيل أدجاني فيها، بوصفها صاحبة شركة في جزر العذراء البريطانية.

واقعات تهرب ضريبي وغسل أموال
على الرغم من أن التحقيقات لم تُتِح تحديد تدفقات مالية متعلقة بهذه الشركة الخارجية، فإنها كشفت واقعات تهرب ضريبي وغسل أموال، وفق ما شرح المصدر القضائي. وأدجاني هي الممثلة الفرنسية الوحيدة الحائزة خمس مرات جائزة «سيزار» لأفضل ممثلة، وكانت بدايات مسيرتها على خشبة المسرح قبل أن تطبع السينما الفرنسية بأدوار جسدت فيها نساء رقيقات يتصفن بالهشاشة والشغف، من «ليستوار داديل آش» لفرنسوا تروفو العام 1975، المستوحى من حياة ابنه فيكتور هوغو، إلى «لا رين مارغو» لباتريك شيرو العام 1994، استناداً إلى رواية للكاتب ألكسندر دوما.

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اتهام بالاحتيال في أكتوبر 2020
أصدرت أدجاني، الجمعة، أغنية مشتركة بعنوان Les courants d'air (ليه كوران دير) مع قائد فرقة «لويز أتاك» الفرنسية، غايتان روسيل، تمهيداً لألبوم مستقبلي.وتندرج الأغنية الجديدة ضمن ألبوم سيصدر لاحقاً، وهو الثاني للممثلة بعد ذلك الذي تعاونت فيه مع النجم الراحل سيرج غينزبور قبل 40 عاماً، وتضمّن أغنية Pull marine (بول مارين). وفي قضية قضائية أخرى، وجهت للممثلة الفرنسية الشهيرة في أكتوبر 2020 تهمة الاحتيال، بناء على دعوى استشاري سابق اتهمها بإخفاء سداد 157 ألف يورو كانت مديْنة له بها.

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