وفاة الإذاعية المصرية الكبيرة أبلة فضيلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت ريم إبراهيم علي، ابنة الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق، الشهيرة بـ«أبلة فضيلة»، وفاة والدتها صباح الخميس، عن عمر ناهز 93 عاما.

وكتبت ريم إبراهيم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ادعوا لأمي بالرحمة، البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبدالعزيز، أبلة فضيلة»، وفقا لـ«المصري اليوم».

وأضافت: «ستقام صلاة الجنازة يوم الجمعة الموافق 24 مارس الجاري، عقب صلاة الجمعة في مسجد عثمان بمدينة بيكرينغ في كندا».

فضيلة توفيق عبدالعزيز الشهيرة بـ«أبلة فضيلة»، هي واحدة من أشهر مقدمي برامج الأطفال في الإذاعة المصرية، وقدمت الكثير من البرامج المميزة للأطفال.