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الصور الأولى لمسلسل غادة عبدالرازق «تلت التلاتة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 01:52 مساء
الصور الأولى لمسلسل غادة عبدالرازق «تلت التلاتة»
غادة في كواليس مسلسل «تلت التلاتة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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تواصل الفنانة المصرية غادة عبدالرازق تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «تلت التلاتة» المكون من 15 حلقة ومقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

وتخوض غادة تجربة جديدة خلال العمل إذ تظهر بثلاث شخصيات في الأحداث الأولى صاحبة شركة عقارات والثانية فاشون دايزاينر والثالثة كاتبة روائية، وفقا لبيان.

مسلسل «تلت التلاتة» من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح، ويشارك في بطولته أحمد مجدي ومي سليم ومصطفى درويش وليلى أحمد زاهر ومحمد القس وصلاح عبدالله وبرلنتي فؤاد.

وتعود غادة عبدالرازق إلى موسم الدراما التلفزيونية برمضان بعد غيابها العام الماضي، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل «لحم غزال» في رمضان 2021، وشارك في بطولته شريف سلامة ومي سليم ووفاء عامر وعمرو عبدالجليل وجيهان خليل وأحمد صفوت ومحمد شاهين ووليد فواز وأشرف عبدالغفور وأحمد خليل وخالد كمال ورحاب الجمل وهاجر عفيفي، تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

- غادة عبدالرازق بـ3 وجوه في رمضان المقبل

وانتهت الفنانة المصرية أخيرا من تصوير فيلمها الجديد «جوازة بالعافية» والمقرر طرحه في السينمات قريبا، ويشارك في بطولته أحمد آدم وبيومي فؤاد وثراء جبيل ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل، وتجسد غادة في أحداث الفيلم شخصية «هدى» التي تعمل في أحد البنوك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر.

غادة في كواليس مسلسل «تلت التلاتة» (خاص لـ بوابة الوسط)
غادة في كواليس مسلسل «تلت التلاتة» (خاص لـ بوابة الوسط)
غادة في كواليس مسلسل «تلت التلاتة» (خاص لـ بوابة الوسط)
غادة في كواليس مسلسل «تلت التلاتة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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