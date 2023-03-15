انطلاق المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم بجامعة الزيتونة

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت بمدرج كلية القانون في جامعة الزيتونة فعاليات المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم لطلبة كليات للعام الجامعي 2023/2022.

ويشارك في فعاليات المسابقة التي تنظمها، وتشرف عليها إدارة النشاط الطلابي بالجامعة (21) طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وفق وكالة الأنباء الليبية.

وتشمل جوانب هذه المسابقة التي تتواصل على مدى يومين، حفظ القرآن الكريم كاملا، ونصف القرآن الكريم.

وتتكون لجنة التحكيم من الأساتذة منير ساسي عبدالقادر الهاشمي وإبراهيم فرج مصباح بن دراه ومحمد فرج محمد الأحمدي.

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وأكد مدير إدارة النشاط أن إقامة هذه المسابقة تأتي في إطار خطة عمل إدارة النشاط الطلابي بالجامعة، والتي تشتمل تنظيم عديد البرامج، والنشاطات بمشاركة طلبة الجامعة.