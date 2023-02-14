  • Alwasat News
Atwasat

أحمد سعد يحتفل بعيد الحب بـ«قادر أكمل» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 05:00 مساء
أحمد سعد يحتفل بعيد الحب بـ«قادر أكمل» (فيديو)
بوستر أغنية أحمد سعد «قادر أكمل» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

احتفل المطرب المصري أحمد سعد بعيد الحب من خلال طرح أغنيته الجديدة «قادر أكمل»، والتي يحكي فيها عن مدى تعلقه وارتباطه بحبيبته، التي تؤيده وتسانده، ويصف عيونها بطوق النجاة، ويؤكد على أنها نصفه الآخر في حياته، وهي التي تفهمه وتعشقه، ومن قبلها عمره غير محسوب.

«قادر أكمل» من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، ومن إنتاج شركة «مزيكا»، وفقا لبيان.

ويقول مطلع الأغنية:
«أيوه بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليكي بروح
لما بِبان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح
ياللي عيونك وقت ما بغرق بالنسبالي دي مركب نوح
إنتي الحتة الحلوة ف قلبي ببقى ف قربك مش قلقان
إنتي حبيبتي وأمي وبنتي وماليش بعدك تاني مكان
حببتيني ف أيام عمري رجعتيني لنفسي زمان
وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي لو قلت ليكي مابيتحكيش
جيتي وبقيتي أهلي وبيتي
لو يوم مشيتي إزاي هعيش
عمرك لحظة ما نزلتيني لأ بالعكس أنا بيكي عليت
ولا بعتيني ولا خذلتيني وبتديني أكتر ما إديت
قبل ما بندهلك بتجيني
ضهري وسندي لو اتهزيت
نصي التاني إللي بيفهمني قبلك عمري ماهوش محسوب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام النهضة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام...
تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص

تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص
البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية

البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية
قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية

قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية
الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»

الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»
تهاوي نجوم باريس سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ «المترنح» في دوري الأبطال

تهاوي نجوم باريس سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ «المترنح» في دوري الأبطال
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب

الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا

المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي

شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي
حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا

حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا
كاريكاتير خيري - زلزال سورية

كاريكاتير خيري - زلزال سورية
فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»

فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»
«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا

«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا

تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا
الدبيبة يصدر تعميما بشأن العلم الوطني قبل احتفالات فبراير

الدبيبة يصدر تعميما بشأن العلم الوطني قبل احتفالات فبراير
«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟

«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور: أحمد حلمي يواصل بروفات مسرحيته الجديدة «ميمو»
بالصور: أحمد حلمي يواصل بروفات مسرحيته الجديدة «ميمو»
في دورته الـ73.. «برلين» يدعم أوكرانيا والمعارضين الإيرانيين
في دورته الـ73.. «برلين» يدعم أوكرانيا والمعارضين الإيرانيين
تعرف إلى ندوات «الإسكندرية للفيلم القصير»
تعرف إلى ندوات «الإسكندرية للفيلم القصير»
وفاة الكاتب اللبناني مروان نجار عن 76 عامًا
وفاة الكاتب اللبناني مروان نجار عن 76 عامًا
عمرو دياب يطرح «بطمن عليك» في عيد الحب (فيديو)
عمرو دياب يطرح «بطمن عليك» في عيد الحب (فيديو)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»...
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير......
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز ......
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير ......
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز...
المزيد
أحمد سعد يحتفل بعيد الحب بـ«قادر أكمل» (فيديو)
أحمد سعد يحتفل بعيد الحب بـ«قادر أكمل» (فيديو)...
غادة رجب تطرح «كل الحب ده» لمناسبة عيد الحب (فيديو)
غادة رجب تطرح «كل الحب ده» لمناسبة عيد الحب (فيديو)...
توم كروز يجذب اهتمام الحاضرين في حفلة غداء «الأوسكار»
توم كروز يجذب اهتمام الحاضرين في حفلة غداء «الأوسكار»...
عمرو دياب يطرح «بطمن عليك» في عيد الحب (فيديو)
عمرو دياب يطرح «بطمن عليك» في عيد الحب (فيديو)...
وفاة الكاتب اللبناني مروان نجار عن 76 عامًا
وفاة الكاتب اللبناني مروان نجار عن 76 عامًا...
المزيد