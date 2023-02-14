أحمد سعد يحتفل بعيد الحب بـ«قادر أكمل» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

احتفل المطرب المصري أحمد سعد بعيد الحب من خلال طرح أغنيته الجديدة «قادر أكمل»، والتي يحكي فيها عن مدى تعلقه وارتباطه بحبيبته، التي تؤيده وتسانده، ويصف عيونها بطوق النجاة، ويؤكد على أنها نصفه الآخر في حياته، وهي التي تفهمه وتعشقه، ومن قبلها عمره غير محسوب.

«قادر أكمل» من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، ومن إنتاج شركة «مزيكا»، وفقا لبيان.

ويقول مطلع الأغنية:

«أيوه بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليكي بروح

لما بِبان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح

ياللي عيونك وقت ما بغرق بالنسبالي دي مركب نوح

إنتي الحتة الحلوة ف قلبي ببقى ف قربك مش قلقان

إنتي حبيبتي وأمي وبنتي وماليش بعدك تاني مكان

حببتيني ف أيام عمري رجعتيني لنفسي زمان

وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي لو قلت ليكي مابيتحكيش

جيتي وبقيتي أهلي وبيتي

لو يوم مشيتي إزاي هعيش

عمرك لحظة ما نزلتيني لأ بالعكس أنا بيكي عليت

ولا بعتيني ولا خذلتيني وبتديني أكتر ما إديت

قبل ما بندهلك بتجيني

ضهري وسندي لو اتهزيت

نصي التاني إللي بيفهمني قبلك عمري ماهوش محسوب».