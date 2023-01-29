التشكيلي المصري كريم عبدالملاك يخوض رحلة لاكتشاف «ذات»

القاهرة - بوابة الوسط

يفتتح الشهر المقبل الفنان التشكيلى المصري كريم عبدالملاك معرضه «ذات»، الذي تعكس أعماله رحلة جديدة يخوضها فى النفس. واستمرارا لرحلته فى البحث والخوض في النفس البشرية، واستكمالا لسلسلة معارضه السابقة «روح» و«سكن».

ويقول: «كما في الفنون، كذلك في البشر، جمالهم في تعددية أساليبهم، توجهاتهم، مدارسهم.. وبالطبع فهمهم.. لكن الأهم هي رحلتنا في فهم ذواتنا الحقيقية وإدرك أبعادها. رحلة ممتعة، مرهقة مثمرة، هدامه، سعيدة.. تدق أجراس استيعاب مشاعرنا لاكتشاف سراديب ذواتنا. أيقنت من خلالها أن الوعي بالذات فاتح شهية لمصالحة الجمال فينا».

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وعن فكرة المعرض التى بدأ من خلالها الوصول إلى تيمة أعماله الرئيسية، أوضح عبدالملاك أن فكرة اكتشاف الذات هى همه الأكبر، قائلا: «أتمنى أن يكون المعرض بداية لخوض كل واحد داخل عالمه واستكشافه».

ويعد «ذات» هو المعرض الفردى الثامن فى مسيرة كريم عبدالملاك، ويفتتح فى جاليرى سفر خان في حي الزمالك، فى السابع من فبراير وحتى الأول من مارس.

معرض الفنان التشكيلي المصري كريم عبدالملاك يحمل عنوان «ذات» (خاص لـ بوابة الوسط)