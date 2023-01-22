جيريمي رينر تعرض لكسور في أكثر من 30 عظمة إثر حادثة الثلج

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الممثل جيريمي رينر، المعروف خصوصا بدور «هوك آي» في أفلام عالم «مارفل»، السبت، أنه أصيب بكسور في أكثر من 30 عظمة في جسمه، إثر تعرضه لحادثة خلال استخدامه كاسحة ثلوج في منزله بولاية نيفادا الأميركية يوم رأس السنة.

وأمضى نجم «ذي أفنجرز» أكثر من أسبوعين في المستشفى بعد أن انقلبت عليه المركبة العملاقة التي يبلغ وزنها ستة أطنان أثناء كسحه الثلوج، وفق «فرانس برس».

وكتب الممثل المرشح لجوائز «أوسكار»، البالغ 52 عاما، على «إنستغرام»: «ستصلح هذه العظام المكسورة البالغ عددها 30 عظمة وستنمو أقوى من ذي قبل، تماما كما يتعمق الحب والعلاقة مع العائلة والأصدقاء».

ونشر صورة يظهر فيها مستلقيا على سرير طبي ويديه على صدره، بينما كان رجل يرفع ساقه المثنية عند الركبة.

وكتب رينر: «التدريبات الصباحية والقرارات كلها تغيرت خلال رأس السنة غير العادي هذا».

وتعرض رينر للإصابات أثناء محاولته الصعود إلى كاسحة الثلوج لإيقافها. وتم إجلاؤه بمروحية. ونشر لاحقا صورة سيلفي ذاتية من سريره في المستشفى، تُظهر كدمات شديدة على وجهه.

- جيريمي رينر «مشوّش» عقب حادث تعرّض له على الثلج

- الممثل جيريمي رينر في حالة حرجة بعد حادث على الثلج

وقال مسؤولون بعد وقت قصير من الحادث إنه لم يكن هناك ما يشير إلى تناول رينر المخدرات أو الكحول قبل الحادثة.

ورُشح رينر (51 عاما)، لجائزتي «أوسكار» عن دوريه في «The Hurt Locker» و«The Town».

وظهر أيضا بشخصية كلينت بارتون، المعروف أيضا كالبطل الخارق «هوك آي» في عدد من أفلام سلسلة «مارفل».