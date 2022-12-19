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وفاة الكاتبة البرازيلية نيليدا بينون عن 85 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 10:26 صباحا
وفاة الكاتبة البرازيلية نيليدا بينون عن 85 عاما
الكاتبة البرازيلية نيليدا بينون العام 2005 (أ ف ب)
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توفيت الكاتبة البرازيلية نيليدا بينون، التي تُرجمت أعمالها إلى أكثر من 30 لغة، السبت، عن 85 عاما، على ما أعلنت الدار الناشرة لمؤلفاتها.

وقالت دار النشر «ريكورد» في بيان «توفيت نيليدا بينون، السبت، في مستشفى بلشبونة. ولم يتأكد بعد سبب الوفاة»، وفق «فرانس برس».

وسيُنقل جثمانها إلى البرازيل لتُدفن في المدافن التابعة لأكاديمية الآداب البرازيلية في ريو دي جانيرو.

وقال رئيس الأكاديمية ميرفال بيريرا لجريدة «غلوبونيوز» التي يكتب مقالات فيها «إنها خسارة كبيرة للأدب البرازيلي. ربما كانت أعظم كاتبة برازيلية على قيد الحياة».

حصلت بينون المولودة في ريو دي جانيرو العام 1937، على جائزة أمير أستورياس الأدبية التي توصف بـ«جائزة نوبل الإسبانية»، العام 2005 عن مجمل أعمالها.

نشرت بينون حوالى عشرين كتابا، بينها روايات «بيت العاطفة» (1972) و«جمهورية الأحلام» (1984) المستوحاة من قصة عائلتها التي هاجرت إلى البرازيل من غاليسيا بإسبانيا.

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كما كتبت مجموعات من القصص القصيرة. وأصبحت هذه الكاتبة البرازيلية الرائدة في نواحٍ عديدة، العام 1998 أول امرأة تنال دكتوراه فخرية من جامعة «سانتياغو دي كومبوستيلا».

انضمت بينون إلى الأكاديمية البرازيلية للآداب، الموازية البرازيلية للأكاديمية الفرنسية، في العام 1989. وبعد سبع سنوات أصبحت أول امرأة تترأس هذه الهيئة المرموقة منذ تأسيسها قبل قرن.

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