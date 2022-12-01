إدراج معارف سكان أصليين في كولومبيا على قائمة «يونسكو»

القاهرة - بوابة الوسط

أدرجت منظمة «يونسكو» على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية المعارف المتوارثة لدى أربع مجموعات من السكان الأصليين في سييرا نيفادا، أعلى سلسلة من جبال الساحل في العالم بشمال كولومبيا.

وتعيش المجموعات الأصلية الأربع، وهي أرهواكو وكانكوامو وكوغوي ويوا، وفي منطقة شاسعة تمتد من سواحل البحر الكاريبي وصولا إلى قمم الجبال على ارتفاع 5770 مترا، فيما تحافظ على معارف أساسية لـ«الاهتمام بالطبيعة الأم والبشرية والكوكب»، بحسب «يونسكو»، ووفقا لـ«فرانس برس».

ومع أن المجموعات الأربع متمايزة إحداها عن الأخرى، إلا أن روابط معينة تجمعها. ويسير أفرادها في المنحدرات الحادة مرتدين ملابس تقليدية بالأبيض الناصع فيما يحملون حقائب ظهر منسوجة ويضعون قبعات من القش تكون بيضاء في الغالب.

وتشير وزارة الثقافة الكولومبية إلى أن «حكمة أسلاف» السكان الأصليين تلعب في ظل توسع السياحة في سييرا نيفادا، «دورا أساسيا في ضمان حماية النظام الإيكولوجي (...) وتحول دون زوال هويتهم الثقافية».

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وتذكر منظمة «سورفايفل إنترناشونال» غير الحكومية المدافعة عن الشعوب الأصلية في العالم أن «سييرا نيفادا تشكل محور العالم للسكان الأصليين»، مضيفة أن «هؤلاء السكان الأصليين يطلقون على أنفسهم تسمية (الإخوة الكبار) ويعتبرون أنهم يتحلون بحكمة وتفهم باطني يفوقان ما تظهره الشعوب الأخرى التي يلقبون أفرادها بإخوانهم الصغار».

مامو

وتوضح منظمة «سورفايفل» أن «الأخوة الكبار يعتبرون أن الحفاظ على التوازن في الكون من مسؤوليتهم»، مضيفة «عندما تحدث أعاصير أو موجات جفاف أو مجاعات في العالم، يلومون أنفسهم على فشل الإنسان في المحافظة على الانسجام في العالم. ويجري تحقيق التوازن من خلال تقديم القرابين إلى المواقع المقدسة لكي يعاد إلى الأرض ما أُخذ منها».

وتُطلق على قادتهم الروحيين تسمية «مامو»، مما يعني «في الثقافة الغربية الكاهن والمدرس والطبيب معا»، بحسب المنظمة. وتضيف «سورفايفل» إن هذه المجموعات «مسؤولة عن الحفاظ على النظام الطبيعي للعالم من خلال الغناء والتأمل والطقوس». ويبدأ أفرادها بتعلم هذه العادات في سن مبكرة (...) فوق مرتفعات الجبال حيث يتعلمون التأمل في العالم الطبيعي والروحي».

وفي كتاب «أوردن ديل تودو» (نظام كل شيء) الذي يتناول هذه الشعوب، يكتب المواطن الأصلي نوربرتو توريس شارحا «إن فكرنا عالمي لأنه يشمل كل ما هو موجود، أي الأمور المرئية وغير المرئية، إضافة إلى الغموض الكبير في الطبيعة الذي لم يتوصل الإنسان حتى اليوم إلى إدراكه، لهوسه بالكيمياء والعلوم».

وتلعب أوراق الكوكا دورا أساسيا في حياة السكان الأصليين في سييرا نيفادا وتُستخدم بالطقوس والاحتفالات.

وتتولى سفيرة كولومبيا لدى الأمم المتحدة ليونور زالاباتا التي تنتمي إلى مجموعة أرهواكو وتُعتبر أول امرأة من السكان الأصليين تمثل كولومبيا أمميا، رفع صوت نحو تسعين مجموعة من السكان الأصليين في كولومبيا إلى العالم. ويشكل هؤلاء 4.4% من سكان البلاد البالغ عددهم 50 مليون نسمة.